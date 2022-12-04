مع استمرار سياسة "صفر كوفيد-19".. مدن صينية تخفف القيود الصحية الصارمة

أعلنت المزيد من المدن الصينية تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، اليوم الأحد، وذلك بعد احتجاجات غير مألوفة على القيود الصحية الصارمة الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات في مدينة أورومتشي (شمال غرب) عاصمة إقليم شينجيانغ، حيث انطلقت أولى الاحتجاجات، إنها ستعيد فتح مراكز التسوق والمطاعم وغيرها من الأماكن اعتبارا من غد الاثنين، بعد عمليات إغلاق صارمة استمرت شهورا.

كما أعلنت السلطات أنه اعتبارا من الغد، لن يضطر سكان شنغهاي إلى إظهار ما يثبت سلبية اختبار فيروس كورونا لاستخدام وسائل النقل العام وزيارة الحدائق.

كذلك ألغت مدينة ناننينغ الصينية (جنوب) شرط إجراء اختبار كورونا لركوب مترو الأنفاق في وقت سابق اليوم الأحد.

وأمس السبت، قالت السلطات في العاصمة بكين إن شراء أدوية الحمى والسعال والتهاب الحلق لم يعد يتطلب تسجيلا، حيث فُرضت قيود على شراء تلك الأدوية لاعتقاد السلطات أن الناس يتناولونها لإخفاء إصابتهم بكورونا.

وفي الأيام الماضية، أعلنت السلطات الصينية في العاصمة أن من يثبت إصابتهم بالفيروس يمكنهم الخضوع للحجر الصحي في منازلهم.

وكانت هناك مؤشرات على حدوث اضطرابات كبيرة مطلع الأسبوع الماضي، وبعد دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي نزلت حشود من المتظاهرين إلى الشارع في مدن صينية بينها ووهان وبكين وشنغهاي.

وحفز حريق حصد أرواحا في أورومتشي غضب الكثير من الصينيين، وقد حمّل بعضهم القيود الصحية الصارمة مسؤولية عرقلة عمل فرق الإطفاء والإغاثة.

يذكر أن الصين من الدول القليلة في العالم المستمرة بتطبيق سياسة "صفر كوفيد-19" الصارمة جدا مع عمليات إغلاق وحجر متكررة وفحوصات "بي سي آر" (PCR) شبه يومية.