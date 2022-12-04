"لا مستقبل لنا".. فقراء لبنان الجدد يواجهون كسادا طويل الأمد

يقضي اللبناني حسين حمادة (51 عاما) يومه في البحث عما يساعده على تجاوز أزمة اقتصادية ممتدة، إذ لا يجد عملا يمكّنه من إعالة أسرته المكونة من 4 أفراد.

وفقد حمادة وظيفته المستقرة في مجال النجارة كما أصيب بمرض يحتاج إلى أدوية باهظة الثمن.

كما اعتاد على اصطياد السمك وبيعه لتحقيق دخل إضافي، لكنه قال إن الزبائن في منطقته الساحلية الفقيرة بجوار مطار بيروت لم يعد بمقدورهم شراء السمك أو لا يشترونه، لأن انقطاع الكهرباء المتكرر يعني عدم إمكانية الاحتفاظ به في الثلاجة.

ومثل كثير من اللبنانيين، تحيا أسرة حمادة حياة مُرهِقة مليئة بالتوتر تجعله مشوشا غير قادر على التخطيط للمستقبل.

وقال الرجل اللبناني "اليوم بيومه، ما في مستقبل عندنا" بينما تذاكر طفلتاه (9 سنوات و13 سنة) دروسهما على الضوء الخافت الآتي عبر نافذة في شقة غير مضاءة ومكونة من غرفة واحدة.

إثر تهاوى النظام المالي للبنان عام 2019، حدث انهيار في العملة، وتقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى سقوط 4 من كل 5 لبنانيين في براثن الفقر.

وتعيش أسرة حمادة على المساعدات، حيث يدخل إليها نحو 200 دولار من الأقارب وبرنامج الإعانة الاجتماعية الحكومي، بالإضافة إلى الجيران الطيبين الذين لا يبخلون بالمساعدة عندما يمكنهم ذلك. وتتحمل جمعية خيرية الجانب الأكبر من المصروفات الدراسية لابنتيه كما أن جزءا من أدويته مدعوم من الحكومة.

وقال حمادة "اليوم تغدينا.. تعيشنا، يعني خلاص بكرة نتركه لبكرة. كنا قبل نخطط لشهر لسنة لسنتين لـ10 سنوات، كانت عندنا إستراتيجية، هلأ (والآن) فقدنا الإستراتيجية".

وأضاف أن رؤية المطاعم ممتلئة في أحياء بيروت الراقية تملؤه بالحزن.

دولة تعيش على المساعدات

وباعتراف كبار الساسة، كانت الأزمة نتيجة عقود من "الإسراف في الإنفاق واستشراء الفساد"، مما أدى إلى انهيار النظام المالي وهو مُقرض رئيسي للحكومة.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الأزمة ستتفاقم ما دام الساسة يؤجلون إقرار الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي واللازمة للحصول على مساعدات بمليارات الدولارات.

وتداعت الخدمات الحكومية الأساسية بينما رُفع الدعم عن جميع السلع وترك عشرات الآلاف من اللبنانيين بلادهم، بحثا عن وظائف بالخارج في أكبر موجة هجرة منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ووصف البنك الدولي أزمة لبنان بأنها "كساد متعمد" من تدبير النخب السياسية والمالية، في حين تقول الحكومة إنها لا تزال ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات التي ستمهد الطريق لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

لكن ضغط الناس من أجل الإصلاح تراجع إلى حد كبير بعدما بلغ ذروته في احتجاجات عام 2019، وبعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، واستمرت الأحزاب التي حكمت البلاد لعقود في حصد أغلبية كبيرة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي.

وقال محمد شمس الدين -المختص في السياسة والأبحاث لدى شركة "إنفورميشن إنترناشونال للاستشارات" ومقرها بيروت- إن "الشعب اللبناني يقبل -ويتأقلم مع- كل الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية".

وذكر أن أسرا كثيرة عدّلت أوضاعها تبعا للموقف بالعيش على المعونات وبضع مئات من الدولارات‭ ‬يرسلها لها الأقارب المغتربون كل شهر.

وأضاف أنه في حين أن لبنان اعتمد لفترة طويلة على تحويلات العاملين بالخارج، فقد زادت تلك التدفقات مع هجرة نحو 200 ألف شخص منذ 2019.

وفي الوقت نفسه، تحصل الوظائف الحكومية الأساسية على دعم من المانحين الدوليين الذين يسعون للحيلولة دون الفشل الكامل للدولة.

ويدعم برنامج الأغذية العالمي وحده ثلث سكان لبنان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة بالغذاء والمساعدات النقدية، في حين أن تكاليف العلاج والدراسة وحتى رواتب العاملين بالأجهزة الأمنية يمولها بنسبة كبيرة مانحون دوليون.

وأصبح الاقتصاد مقسما بين طبقتين، إحداهما يمكنها الحصول على العملة الصعبة وتسمى بطبقة الدولار "الطازج" وهي التي يمكنها تحمل نفقات الذهاب للمطاعم أو إرسال أطفالها إلى مدارس راقية، بينما تحصل الثانية على دخلها بالعملة المحلية ولا يمكنها تحمل أي شيء يذكر باستثناء النفقات الأساسية.