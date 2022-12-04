غضب في العراق لحصول عارضات وفتيات "تيك توك" على جوازات سفر دبلوماسية

أثارت الأنباء المتداولة -حول منح عارضات أزياء و"فشينستات" (موديلات موضة) و"تيك توك" عراقيات- جوازات سفر دبلوماسية، موجة من الغضب الواسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفجّرت النائبة في البرلمان سروة عبد الواحد في لقاء متلفز مفاجأة بشأن منح جوازات دبلوماسية لـ "عارضات وفتيات تيك توك" ملوحة إلى تورط شخصيات نافذة بالقضية.

وقالت النائبة "الجواز العراقي الدبلوماسي أصبح لا يساوي شيئاً في دول العالم، بسبب تمليكه لفئات وشخصيات لا تستحقه" لافتة إلى أن الجهات المختصة لم ترد على استفساراتها حول الآلية المتبعة في وزارة الخارجية لمنح الجواز الدبلوماسي.

وعبر مدونون ومغردون وسياسيون عن استيائهم مما وصفوه بإهانة قيمة الجواز ومنحه لفئات لا تستحقه وفقاً لقوانين وضوابط الدولة العراقية، واصفين ما حدث بـ "المهزلة".

النزاهة النيابية: " موديلات في برنامج تيك توك يمتلكن جوازات دبلوماسية وخاطبنا الجهات المختصة ولم ترد على استفسارنا"

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تدار الدولة بعقلية المراهقين وليس بعقلية رجال الدولة، ولذلك يوميا نرجع خطوات الى الخلف — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) December 2, 2022

وتعليقاً على الموضوع، قال الباحث السياسي شاهو القرة داغي عبر حسابه في تويتر "الدولة تدار بعقلية المراهقين وليس بعقلية رجال الدولة، ولذلك يومياً نرجع خطوات إلى الخلف".

لا أعتقد هناك جوازات دبلوماسيه ممنوحة خارج الضوابط بل ضمن الصلاحيات وقانون وزارة الخارجيه ! https://t.co/dFKvTv77jz — Mouayed Saleh (@MouayedSaleh) December 3, 2022

وعلق الدبلوماسي السابق مؤيد صلاح مبديًا استغرابه بطريقة تهكمية "لا أعتقد أن هناك جوازات دبلوماسية ممنوحة خارج الضوابط بل ضمن الصلاحيات وقانون وزارة الخارجية" في تلميح منه لاستمرار الإخفاق في إداء الخارجية.

النزاهة النيابية:

موديلات على تيك توك يمتلكن جوازات دبلوماسية وخاطبنا الجهات المختصة ولم ترد على استفسارنا. الجوازات الدبلوماسية تمنح للمسؤولين المهمين في الدولة لتسهيل مهامهم وحمايتهم وهم يمثلون الدولة.. تمثل مَن الموديلات يا تُرى؟ وأي خدمة يقدمون داخليا وخارجيا للعراق؟ — مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) December 2, 2022

وتساءل الباحث السياسي مجاهد الطائي: الجوازات الدبلوماسية تمنح للمسؤولين المهمين في الدولة لتسهيل مهامهم وحمايتهم وهم يمثلون الدولة، يا ترى المودلز مَن تمثل، وأي خدمة يقدمون داخلياً وخارجياً للعراق؟

لجنة النزاهة النيابية تكشف عن امتلاك عارضات أزياء جوازات دبلوماسية!!!!!!!!!!!

گلنا خربانه بس مو لهالدرجة …#العراق — د. زيد عبدالوهاب الأعظمي (@zaidabdulwahab) December 2, 2022

من الجدير ذكره أن وزارة الخارجية لم ترد حتى الآن على التصريحات النيابية وموجة الغضب الشعبية الواسعة، جراء منح شخصيات غير دبلوماسية أو سياسية جوازات حمراء.

ويتيح القانون منح الجواز الدبلوماسي لرؤساء الجمهورية والوزراء والنواب والقضاء الأعلى، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان وموظفي الخارجية وبعض مسؤولي البعثات.