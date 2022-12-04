جيش الاحتلال يستهدف موقعا لحماس جنوبي قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية عدة غارات فجر اليوم الأحد، استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب خان يونس وأرضا زراعية شرق رفح جنوبي قطاع غزة، وألحقت أضرارا مادية في الأماكن المستهدفة دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض جو وبالمضادات الأرضية. وجاء في بيان لحركة حماس "لن نسمح للاحتلال بتغيير المعادلات، وسنواصل الدفاع عن أبناء شعبنا في كل أماكن وجوده".

في المقابل، قال جيش الاحتلال إن مقاتلاته استهدفت ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لحركة حماس تشكل موقعًا مركزًا لإنتاج معظم القذائف الصاروخية للحركة، وفق بيان له. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أيضا نفقا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، وقال إن هذه الغارات تأتي ردا على إطلاق قذيفة من قطاع غزة أمس السبت نحو إسرائيل.

ومساء أمس السبت، سقط صاروخ أُطلِق من القطاع في منطقة غير مأهولة جنوب إسرائيل، من دون أن يتسبّب في إصابات أو أضرار، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وهذه هي المرة الأولى منذ قرابة شهر التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

ووضعت إسرائيل منظومتها الدفاعية في حالة استنفار حول القطاع، تحسبا لرد من قبل حركة الجهاد الإسلامي، بعد استشهاد اثنين من قادتها الميدانيين في جنين شمالي الضفة الغربية الخميس الماضي.