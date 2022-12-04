"الدولة الوحيدة التي لديها القدرة والإرادة لذلك".. وزير الدفاع الأميركي: لن ندع الصين تعيد تشكيل المنطقة والنظام الدولي

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها الإرادة والقدرة بشكل متزايد لإعادة تشكيل منطقتها والنظام الدولي ليناسب توجهها "الاستبدادي"، وهو ما لن تسمح به واشنطن أبدا، وفق قوله.

وأكد -خلال كلمة أمام منتدى "ريغن" للدفاع الوطني- أن الولايات المتحدة تعمل على اكتساب وضع عسكري يكون "أكثر فتكا" في منطقة المحيطين الهندي والهادي كجزء من الجهود المبذولة للتأكد من أن الصين لا تهيمن على المنطقة بالطريقة التي تنوي القيام بها.

وقال إن الولايات المتحدة "ستحافظ على مزايانا القتالية في الحروب وتشحذها" وتعزز وجود قواتها "لاكتساب وضع عسكري يكون أكثر فتكا وقدرة على الحركة والنشر".

وأشار إلى القاذفة الشبح (بي 21)، التي تم الكشف عنها أول أمس الجمعة، كعنصر أساسي في إستراتيجية الردع.