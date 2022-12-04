التلفزيون الإيراني: إعدام 4 أشخاص بتهمة التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل

نفذت السلطات الإيرانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حكم الإعدام في 4 أشخاص بتهمتي التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل والاختطاف، وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني.

وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن الأربعة كانوا ضمن شبكة استخباراتية تعاونت مع الموساد، وهم كل من حسين أوردوخان زاده وشاهين إيماني محمود أباد وميلاد أشرفي عطباتان ومنوشهر شهبندي بجاندي.

وأضافت بأن عناصر الحرس الثوري اعتقلوا الأشخاص الأربعة الذين وصفتهم بـ "مثيري الشغب" في يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب بيان سابق للحرس الثوري، فقد تلقت هذه المجموعة تعليمات من ضباط الموساد حول كيفية استخدام بنادق القتال لأغراض الخطف مقابل الدفع بالعملات المشفرة.