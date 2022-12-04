الاحتلال أصدر 242 قرار اعتقال إداري خلال الشهر الماضي ويرفض الإفراج عن عميد الأسرى نائل البرغوثي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 242 أسيرا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. في حين رفضت محكمة إسرائيلية الإفراج عن الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي الذي دخل عامه الـ43 في سجون الاحتلال.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية -في بيان صحفي- اليوم الأحد، أن من بين الأوامر الصادرة، 120 أمرا إداريا جديدا، و122 أمر تجديد، لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر.

وأضافت الهيئة أن حصيلة أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي، وصلت إلى 2050 أمر اعتقال إداري.

وتتذرع إدارات السجون الإسرائيلية بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

والاعتقال الإداري هو اعتقال من دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة 3 أو 6 أو 8 أشهر، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات.

وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى أيضا إن قائمة "عمداء الأسرى" الذين مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال 20 عاما على التوالي، ارتفعت لتصل حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى 314 أسيرا.

من جهة أخرى، رفضت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر (المقام على أراضي بلدة بيتونيا) غرب مدينة رام الله -اليوم الأحد- الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي، وقررت الإبقاء على الحكم السّابق بحقّه، ومدته مؤبد، و18 عاما بذريعة وجود "ملف سري" بحقه.

وأوضح نادي الأسير (غير حكومي) أن البرغوثي معتقل في سجون الاحتلال منذ 43 عاما، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث أمضى منها 34 عاما بشكل متواصل، وهو أحد محرري صفقة "تبادل الأسرى" المُعاد اعتقالهم عام 2014.

ويبلغ البرغوثي من العمر 65 عاما، واعتقل للمرة الأولى عندما كان عمره 21 عاما. كما عاش 32 شهرا فقط خارج الأسر عندما أفرج عنه عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار" التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية مقابل إطلاق سراح الجندي المختطف لديها جلعاد شاليط.

ويعتقل الاحتلال حاليا داخل سجونه نحو 830 معتقلا إداريا، بينهم 5 أطفال و3 أسيرات، كما اعتقلت إسرائيل نحو 6 آلاف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري، حسب نادي الأسير.