أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في أميركا.. وفاة الصحفية باربرا والترز عن عمر ناهز 93 عاما

توفيت الصحفية الأميركية باربرا والترز أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة -أمس الجمعة- عن عمر ناهز 93 عاما.

ووفق بيان نشرته سيندي بيرغر، المتحدثة باسم والترز "توفيت باربرا والترز بسلام في منزلها محاطة بأحبائها، وعاشت حياتها دون ندم، وكانت رائدة ليس فقط للصحفيات ولكن لجميع النساء".

مسيرة حافلة بالعطاء

​​​​​​​ولدت باربرا بمدينة بوسطن الأميركية في 25 سبتمبر/أيلول 1929.

وعام 1974، شاركت والترز في تقديم برنامج صباحي على شبكة "إن بي سي" في تجربة وصفتها والترز بعد 40 عاماً بأنها كانت "فاشلة" قائلة "شريكي في تقديم البرنامج لم يكن يريد شريكة (أنثى) وكذلك الجمهور".

وعام 1976، كانت والترز أول امرأة تقدم نشرة الأخبار المسائية "ABC Evening News" وحصلت على راتب غير مسبوق بلغ مليون دولار سنوياً.

وبعد 3 سنوات، شاركت والترز في برنامج "20/20″، وعام 1997 أطلقت برنامج "ذا فيو".

وخلال مسيرتها الصحفية، أجرت والترز مقابلات مع جميع الرؤساء الأميركيين، من ريتشارد نيكسون إلى باراك أوباما، ودونالد ترامب.

كما التقت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمغني الراحل مايكل جاكسون، والراحلتين رئيستي الحكومة البريطانية مارغريت تاتشر والحكومة الهندية إنديرا غاندي.

كذلك حاورت والترز قادة أجانب مثل الرئيسين الراحلين العراقي صدام حسين والمصري أنور السادات والزعيمين الكوبي فيدل كاسترو والدالاي لاما، ومشاهير آخرين مثل الممثل بيت ديفيس والممثلة أنجلينا جولي.

وحققت الراحلة شهرة في عالم الأخبار الأميركي، لا سيما البرنامج اليومي "The View" الذي أطلقته عام 1997 على "إيه بي سي".

وفازت بـ 12 جائزة "إيمي" الأميركية والتي تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المتميزة، وفي عام 2000 حصلت على جائزة الإنجاز مدى الحياة من الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التلفزيون.

وعندما غادرت والترز قناة "إيه بي سي" عام 2014، حرصت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون على الحضور لتشاركها تلك اللحظة وتعبر عن احترامها للدور الذي لعبته والترز في وصول الصحفيات إلى التلفزيون.

وبعد حياة حافلة امتدت لأكثر من 50 عاما من العمل على الشاشة، ودعت والترز نجمة البرامج التلفزيونية المشاهدين عام 2014 بعبارة "أراكم قريباً" بالفرنسية، وكان عمرها آنذاك 84 سنة.