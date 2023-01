وزير الدفاع الأوكراني يتوجه بخطاب للمواطنين الروس بلغتهم والقتال يشتد على جبهات لوغانسك وباخموت

وجه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف خطابا باللغة الروسية إلى المواطنين الروس يدعوهم لمغادرة بلادهم قبل أن تعلن موسكو موجة جديدة من التعبئة حسب توقعاته، حيث رأى أن روسيا خسرت الحرب لكنها لا تستطيع الاعتراف بذلك.

وقال ريزنيكوف "أتوجه بكلامي لمواطني روسيا وخصوصا سكان المدن الكبرى الذين يصنفون كمقتدرين على الخدمة العسكرية: ما زال لديكم الوقت. سلطات بلادكم ستغلق الحدود وتعلن تعبئة جديدة في يناير/كانون الثاني المقبل".

وتابع "منذ 10 أشهر أعلنت سلطات بلادكم عن عملية عسكرية سريعة وغير مكلفة، لكن السفينة الرائدة للأسطول الروسي دمرت، وكذلك الطائرات على أراضي المطارات الروسية دمرت أيضا".

وزعم وزير الدفاع الأوكراني أن خسائر القوات الروسية تتخطى 100 ألف قتيل، ولذلك تحتاج موسكو للتعبئة من جديد حسب قوله.

وأضاف "منذ 6 أشهر يهاجم الجيش الروسي مدينة باخموت الصغيرة من دون جدوى، وآلاف المقاتلين الروس اضطروا للانسحاب من خيرسون باتجاه ضفة نهر دنيبر. لقد خسرت روسيا الحرب لكنها لا تستطيع الاعتراف بذلك".

Oleksii Reznikov recorded an amazing appeal to the Russian civilians that are facing the upcoming mobilisation. Urging them to use their head, think and flee the country and telling them the bitter truth about what the Kremlin is doing.

