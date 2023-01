يحدث في مستشفيات بريطانيا.. مرضى ينامون على الأرض يومين انتظارا لسرير

أظهرت صور نشرها نشطاء على مواقع التواصل مرضى ينامون على الأرض في قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى جامعة إينتري في مدينة ليفربول ببريطانيا، إذ يضطر بعضهم إلى الانتظار لمدة تصل إلى يومين للحصول على سرير.

In an A and E department of a Liverpool hospital, people are lying in pain on the floor, waiting hours to be seen by a doctor This is a daily reality of the NHS crisis (thread) pic.twitter.com/5SZXVLUwnF — Liam Thorp (@LiamThorpECHO) December 30, 2022

وحذر مسؤولون في القطاع الصحي ببريطانيا الناس من التوجه إلى المشافي إلا إذا كانوا يعانون من حالة حرجة تهدد حياتهم.

وتأتي تلك التحذيرات وفقا لوسائل إعلامية نظرا "للضغوطات غير المسبوقة" التي تعانيها المشافي في ظل استمرار الإضرابات، وارتفاع أعداد المراجعين بسبب موجة الإنفلونزا والأمراض الفيروسية هذا الشتاء.

ومنذ أيام تشهد قطاعات عمالية بريطانية عدة إضرابات احتجاجا على ظروف العمل وقلة الأجور، فيما يعاني القطاع الصحي الأمرّين مع غياب آلاف الممرضين والمسعفين في الإضرابات الجماعية.

وقال روب غالاوي -وهو طبيب بريطاني في قسم الطوارئ والحوادث- إنه لم يرَ وضعا مماثلا لما يحدث في المستشفيات طوال سنوات عمله الـ22 في القسم.

I’ve worked in A&E for 22 years & seen nothing like this before. The NHS is in a critical state. We need urgent action for sake of our staff & patients. @SteveBarclay @RishiSunak we need you to listen to those who know what’s happening. To get them to listen, pls retweet — Rob Galloway (@DrRobgalloway) December 28, 2022

وغرد غالاوي على حسابه في تويتر "القطاع الصحي في حالة حرجة، نحتاج إلى إجراءات عاجلة من أجل موظفينا ومرضانا".

وقالت طبيبة الرعاية الأولية راشيل كلارك "خلال 14 عاما من عملي كطبيبة لم أشهد مطلقا مثل هذه الظروف المروعة، مرضى يموتون على العربات بلا كرامة، صراخ وأنين في الممرات، اكتظاظ مزرٍ، يأس، بكاء الموظفين، بؤس مدقع".

In 14 years as a doctor I’ve never known such horrific conditions. Patients dying on trolleys with zero dignity. Or screaming & moaning in corridors. Dickensian overcrowding, total implosion. Despair. Weeping staff. Abject misery. Do you care at all @Jeremy_Hunt? @SteveBarclay? — Rachel Clarke (@doctor_oxford) December 30, 2022

ونظرا لازدحام الأقسام ونقص الأسرّة تتم معالجة المرضى في سيارات الإسعاف، كما يقوم المسعفون أنفسهم بالتعامل مع الحالات داخل المشفى نظرا لنقص الطاقم الطبي.

In Aintree Hospital, paramedics can be seen tending to patients inside the A and E because there is no one else available to do it Those patients are lined up on rows of trolleys in the packed department pic.twitter.com/nER1U3zJqA — Liam Thorp (@LiamThorpECHO) December 30, 2022

بدوره، روى الكاتب البريطاني جورج مونبيوت تجربته أثناء زيارة أحد المشافي في منطقته، ووصف ما عاينه من تكدس للمراجعين وسيارات الإسعاف المحملة بالمرضى لعدم وجود أسرّة لهم في الداخل بأنه أثر طبيعي لسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة.

Last night I checked into the emergency department at my local hospital*. I saw firsthand what has happened to the NHS. However much you read, it doesn't prepare you for the terrible reality. This thread tells a now-ordinary but – in this rich nation – almost unbelievable story. — George Monbiot (@GeorgeMonbiot) December 30, 2022

الموت جوعا في مستشفيات بريطانيا

وفي مارس/آذار 2103 كشفت صحيفة "صنداي إكسبرس" (Sunday Express) البريطانية أن 1165 مريضا على الأقل ماتوا جوعا في المستشفيات الحكومية البريطانية خلال السنوات الأربع الماضية.

وحسب التقرير، فإن 4 مرضى عانوا من نقص شديد بالمياه في أجسادهم وفقا لشهادات وفاتهم، مقابل كل مريض فقد حياته جراء سوء التغذية.

وتوفي 291 مريضا عام 2011 في المستشفيات الحكومية البريطانية جراء سوء التغذية الحاد، وفقد 43 مريضا حياتهم بسبب الجوع، وتم خلال الفترة نفسها إخراج 5558 مريضا من المستشفيات وهم يعانون من سوء التغذية، وبمعدل أكثر من 100 في الأسبوع.

وبحسب المصدر نفسه، فقد أظهر تحقيق في يوليو/تموز الماضي أن مريضا بالسرطان توفي بسبب العطش في مستشفى القديس جورج جنوبي لندن على الرغم من مناشدته الممرضات والممرضين تزويده بالماء.

ونقلت الصحيفة عن منتقدين قولهم إن الطعام والشراب يوضعان في الأغلب بعيدا عن متناول المرضى الضعفاء، في حين طالبت جمعيات خيرية بريطانية باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض عدد الوفيات الناجمة عن الجوع والعطش في المستشفيات الحكومية.