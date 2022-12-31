كرواتيا تنضم رسميا إلى منطقتي "شنغن" و"اليورو" ابتداء من 1 يناير 2023

أعلنت الحكومة الكرواتية، اليوم السبت، انضمام البلاد إلى منطقتي "شنغن" و"اليورو" ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2023.

وأعلنت الحكومة الكرواتية -في بيان- أنه ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2023، سيتم رفع الحواجز على الحدود البرية والبحرية والسكك الحديدية الداخلية بين كرواتيا والدول الأخرى في منطقة "شنغن"، على أن يتم رفع الحواجز الجوية الداخلية يوم 26 مارس/آذار المقبل.

وفي السياق نفسه، ستنضم كرواتيا أيضا إلى منطقة اليورو اعتبارا من مطلع عام 2023، وهو ما يعني تحولها من العملة المحلية (كونا) إلى اليورو، حسب البيان.

ومن المتوقع لانضمام كرواتيا إلى فضاء شنغن أن يسهم في تحسين اقتصاد البلاد، ويزيد من قدرتها التنافسية بفضل التداول المجاني والأسرع والأرخص للسلع والخدمات بين الدول الأعضاء.

يذكر أن كرواتيا أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي عام 2013.

وتضم منطقة شنغن 26 بلدا، بينها 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي (ليشتنشتاين، النرويج، سويسرا، آيسلندا)، ويعيش في هذه المنطقة نحو 400 مليون شخص، ويصل طول حدود المنطقة الخارجية 50 ألف كيلومتر.

وتلغي اتفاقية "شنغن" -التي تم توقيعها عام 1985 وبدأ تنفيذها عام 1995- الحدود بين الدول الأعضاء.