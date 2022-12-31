قصف مكثف على أوكرانيا.. بوتين يقول إن الحق الأخلاقي معنا وزيلينسكي يرد: بعتم أنفسكم للشيطان

استهدفت ضربات روسية مناطق عدة في أوكرانيا اليوم السبت، منها العاصمة كييف، فيما أكدت موسكو أن انتصارها في الحرب "حتمي"، بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات تظهر أن روسيا تتحالف مع الشيطان.

وأسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقل في كييف، إضافة إلى عدد من الجرحى، وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو على تليغرام "بحسب المعلومات الأولية، قُتل شخص في حي سولوميانسكي، وجرح العديد من الأشخاص".

وتحدثت السلطات الأوكرانية عن دمار وحرائق في ميكولايف (جنوب) وخميلنيتسكي (غرب).

وأوضح كليتشكو أن 7 أشخاص أصيبوا في موقعين مختلفين بالعاصمة، أحدهم في "حالة خطيرة جدا".

وذكر مراسل الجزيرة أن القصف الروسي استهدف منطقة القصر الرئاسي في العاصمة الأوكرانية.

وبثت السلطات صورا من موقع أحد الانفجارات تظهر تدمير فندق في وسط العاصمة.





كما تحدث المسؤولون الأوكرانيون عن دمار وحرائق في ميكولايف، حيث أصيب شخصان على الأقل، وفي خميلنيتسكي أصيب 4 أشخاص بهذه الضربات الروسية.

وقال نائب رئيس مكتب زيلينسكي إن المباني السكنية في زاباروجيا تعرضت لأضرار نتيجة القصف الروسي.

وفي تعليق له على القصف الصاروخي، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الهجوم الصاروخي الروسي الشامل يستهدف هذه المرة مناطق سكنية بشكل متعمد.

ووصف كوليبا الرئيس الروسي بأنه "مجرم حرب يحتفل بالعام الجديد من خلال قتل الناس"، وفق تعبيره.

وشدد الوزير الأوكراني على ضرورة طرد روسيا من مقعدها في مجلس الأمن، والذي قال إنها احتلته دائما بشكل غير قانوني، وفق قوله.

كما أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور إلى أن روسيا شنت أيضا هجمات في عيد القيامة وعيد الميلاد.

وقال "يسمون أنفسهم مسيحيين.. لكنهم مع الشيطان. (باعوا أنفسهم) له (ويتحالفون) معه".

لا استسلام

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن بلاده لن تستسلم أبدا لمحاولات الغرب استخدام أوكرانيا أداة لتدمير روسيا.

وفي رسالة بالفيديو بمناسبة العام الجديد بثها التلفزيون الرسمي، قال بوتين إن روسيا تقاتل في أوكرانيا لحماية "وطنها الأم" وتأمين "الاستقلال الحقيقي" لشعبها.

كما ذكر أن "الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب" روسيا.

واتهم بوتين الغرب بالكذب على روسيا واستفزاز موسكو لشن ما يسميها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، جاء ذلك في رسالة مدتها 9 دقائق، وهي أطول خطاب بمناسبة رأس السنة الجديدة خلال فترة حكمه المستمرة منذ عقدين.

وقال بوتين في الخطاب الذي ألقاه أمام جنود روس في المقر الرئيسي للمنطقة العسكرية بجنوب روسيا "طمأنتنا النخب الغربية على نحو زائف على مدى سنوات بسلامة نيتها".

وأضاف "في الواقع، كانوا يشجعون بكل طريقة ممكنة النازيين الجدد الذين شنوا إرهابا ضد المدنيين في دونباس".

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن العام القادم لن يكون سهلا.

وقال ميدفيديف في رسالة بمناسبة العام الجديد إن أعداء روسيا سيحاولون كسرها وإخضاعها، وإن النصر سيكون حليف بلاده، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن النصر في أوكرانيا "حتمي".

وأشاد شويغو ببطولة الجنود الروس الذين يقاتلون على الجبهات والذين قُتلوا خلال الحرب المستمرة منذ 10 أشهر.

وفي سياق مواز، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن أوكرانيا أطلقت سراح 82 جنديا روسيا كانت تحتجزهم، في أحدث تبادل للأسرى بين الجانبين.