أنقرة تكشف موعد لقاء يضم وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا

كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -اليوم السبت- أنه سيعقد لقاء منتصف يناير/كانون الثاني المقبل مع نظيريه الروسي والسوري، في خطوة جديدة من التقارب بين أنقرة ودمشق.

وقال أوغلو لصحفيين "قررنا عقد اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني. قد يُعقد الاجتماع في بلد آخر".

ذكر تلفزيون "تي آر تي" (TRT) التركي أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو ناقشا -خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم السبت- عقد اجتماع ثلاثي آخر مع وزير الخارجية السوري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزيرين ناقشا الوضع في سوريا خلال المكالمة.

وكان اجتماع ثلاثي عُقد -الأربعاء الماضي في موسكو- بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي هو الأول منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، التي تحولت لاحقا لصراع مسلح.

وقد تسببت تداعيات الصراع في توتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقالت وزارة الدفاع التركية -بعد اجتماع الأربعاء الماضي- إن الأطراف الثلاثة اتفقت على مواصلة الاجتماعات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار مؤخرا إلى أنه قد يلتقي نظيره السوري بشار الأسد بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية.