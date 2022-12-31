البحرية اللبنانية تنقذ نحو 200 مهاجر بعد غرق قاربهم

قال الجيش اللبناني إن قواته البحرية نفذت عمليات إنقاذ، اليوم السبت، بعد غرق قارب يقل نحو 200 شخص كانوا يسعون للهجرة.

وأوضح الجيش -على تويتر- أن القارب كان يقل أشخاصا حاولوا عبور المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير قانوني.

وأضاف أن 3 سفن للبحرية ترافقها سفينة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل) وصلت إلى موقع الغرق قبالة سواحل سلعاتا شمالي بيروت، وشرعت في إنقاذ نحو 200 شخص. ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل.

وصلت ٣ مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا، وباشر العناصرُ إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور وعددهم ٢٠٠ تقريباً.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/bGyrIJVwmC — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 31, 2022

ومن جانب آخر، ذكر التلفزيون الحكومي -عبر تويتر- أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القارب كان يقل أشخاصا من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية.

ويُشار إلى أنه، في سبتمبر/أيلول الماضي، تم العثور على 34 جثة لمهاجرين قبالة سواحل مدينة طرطوس الساحلية شمال سوريا يشتبه في أنهم غادروا شمال لبنان متجهين نحو أوروبا.