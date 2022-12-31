استكمالا لتجارب غير مسبوقة.. كوريا الشمالية تختتم العام بإطلاق 3 صواريخ باليستية واليابان تعلن سقوط أحدها بمياهها

أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم السبت 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان)، وقد أشار خفر السواحل الياباني إلى سقوط صاروخ يعتقد أنه كوري شمالي في المياه الإقليمية اليابانية، يأتي هذا في ختام عام شهد سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية لبيونغ يانغ وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الصواريخ الباليستية الثلاثة متوسطة المدى أطلقت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (23:00 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش) من إقليم هاوان جي إلى الجنوب من العاصمة بيونغ يانغ.

وفي السياق، نقلت وكالة كيودو عن وزارة الدفاع اليابانية أن الصواريخ الكورية الشمالية الثلاثة كانت على ارتفاع 100 كيلومتر وغطت مساحة تبلغ نحو 350 كيلومتر مربع.

ووفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء فإن كوريا الشمالية ودون احتساب عمليات إطلاق الصواريخ اليوم السبت أطلقت خلال هذا العام زهاء 70 صاروخا باليستيا، بينها 8 صواريخ عابرة للقارات.

من جانبها قالت الخارجية الأميركية إن إطلاق بيونغ يانغ الصواريخ يؤكد تأثير ما وصفته ببرنامجها الصاروخي غير الشرعي على زعزعة الاستقرار، مشيرة إلى أن هذه الصواريخ لا تمثل تهديدا فوريا للولايات المتحدة أو لحلفائها.

وتتزامن عملية الإطلاق الصاروخية الجديدة مع اجتماع سنوي كبير لحزب العمال الشيوعي الحاكم يقدّم فيه الزعيم كيم جونغ أون وغيره من كبار المسؤولين أهدافهم السياسية لعام 2023 في مجالات رئيسية، مثل الدبلوماسية والأمن والاقتصاد.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد أن أجرت كوريا الجنوبية بنجاح رحلة تجريبية لمركبة إطلاق فضائية تعمل بالوقود الصلب في اليوم السابق، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قدراتها في الاستطلاع والمراقبة الفضائية.

كما تأتي عملية الإطلاق الجديدة هذه بعد 5 أيام على توغل 5 مسيّرات كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية، حلّقت إحداها على مقربة من العاصمة سول. لكن رغم عملية استمرت 5 ساعات، فشل الجيش في إسقاط المسيّرات الكورية الشمالية، مما أثار انتقادات واسعة لهذه الاستجابة.

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول هذا التوغل الجوي، وهو الأول منذ 5 سنوات، بأنه أمر "لا يمكن تحمله"، واعدا بجعل كوريا الشمالية تفهم أن "الاستفزازات ستكون لها دائما عواقب وخيمة" عليها.

وقد أجرى الجيش الكوري الجنوبي الخميس تدريبات لتعزيز دفاعه المضاد للمسيّرات، حسب هيئة الأركان.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي، بعد أقل من أسبوع من إطلاق صاروخين آخرين متوسطي المدى.