كييف تتوسع بالدفاعات الجوية وتشترط الانسحاب من أراضيها للبدء بعملية سلام وروسيا تعفي جنودها بأوكرانيا من ضريبة الدخل

قال مساعد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تقترح بدء عملية سلام حقيقية فقط "بعد انسحاب قوات الاحتلال من أراضيها"، يتزامن ذلك مع إعلان زيلينسكي تحقيق مزيد من التوسع في الدفاعات الجوية للبلاد وتقدم القوات الأوكرانية في بعض مناطق دونباس، وسط تجدد الهجمات الصاروخية الروسية التي تستهدفها.

وأضاف مساعد الرئيس الأوكراني ميخاليو بودولياك، إن "أوكرانيا ترفض وقف الحرب وإعطاء أراضيها إلى روسيا وقتل سيادتها وقبول الإنذارات النهائية للمحتل ورفض محاكمة مجرمي الحرب".

🇺🇦 indeed refuses to "stop the war", giving its territories to RF, killing its sovereignty, accepting the ultimata of the occupier & refusing to prosecute war criminals.

🇺🇦 proposes to start a real peace process only after the withdrawal of occupation troops from our territory.

