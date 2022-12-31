أردوغان: بلادنا ستشهد في 2023 قفزات كبيرة تليق بالقرن التركي الجديد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة مصورة نشرها اليوم السبت بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد "سنشهد خلال 2023 قفزات كبيرة جدا بإذن الله تليق بالقرن الجديد لجمهوريتنا ورؤيتنا لمئوية تركيا".

وأضاف أردوغان "نرى الديمقراطية والبنية التحتية التنموية التي قدمناها لبلدنا في السنوات العشرين الماضية كأساس وبداية لهذه الخطوات العظيمة".

وقال الرئيس التركي "لذلك نحن نبدأ الآن، هدفنا هو جعل هذه البداية بأفضل طريقة وأكثرها فعالية، ونترك لشبابنا بلدا يمكنهم فيه قيادة القرن التركي نحو النجاح وفقا لأهدافنا وأحلامنا وحضارتنا وتراثنا التاريخي".

وأضاف "سنعيش بإذن الله سعادة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، بحماس كما حلمنا، في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2023".

وتابع "إذا كانت تركيا لا تزال تقف شامخة على الرغم من كل الهجمات التي تعرضت لها وجميع الأزمات التي اجتاحت العالم فهذا يرجع إلى كفاحنا الحازم وسياستنا الفريدة التي اتبعناها في المجالين الاقتصادي والسياسي".

يشار إلى أن الجمهورية التركية تأسست في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك.