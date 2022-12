يحتوي على مادة سامة.. دواء هندي يقتل 18 طفلا في أوزبكستان

قالت وزارة الصحة الأوزبكية إن 18 طفلا -على الأقل- لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابًا تصنعه شركة الأدوية الهندية "ماريون بايوتك" (Marion Biotech Private Limited).

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن 18 من بين 21 طفلاً تناولوا شراب "دوك-1 ماكس" (Doc-1 Max) في أثناء إصابتهم بمرض تنفسي حاد ماتوا بعد تناوله. ويتم التسويق للدواء على موقع الشركة الإلكتروني على أنه علاج لأعراض البرد والإنفلونزا.

وقالت الوزارة -في بيان نشرته وسائل إعلام هندية– إن الاختبارات الأولية أظهرت أن دفعة من دواء "دوك-1 ماكس" تحتوي على مادة الإيثيلين غلايكول، وهي مادة سامة تم إعطاؤها للأطفال في المنزل من دون وصفة طبية، سواء من قبل والديهم أو بناءً على نصيحة الصيادلة، وبجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.

ويأتي إعلان أوزبكستان عن الحادثة، في أعقاب وفيات مماثلة لما لا يقل عن 70 طفلا في غامبيا بعد أن تناولوا أدوية السعال والبرد من إنتاج شركة هندية أخرى.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الهندية -في بيان اليوم الجمعة- إنه "نظرًا لتقارير التلوث بشراب السعال دوك-1 ماكس، تم إيقاف جميع أنشطة التصنيع الخاصة بشركة ماريون للتكنولوجيا الحيوية (Marion Biotech) في نيودلهي، بينما لا يزال المزيد من التحقيقات جارية".

