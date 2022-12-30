واشنطن تعلن موقفها من الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتوفد مستشار الأمن القومي للقاء نتنياهو

أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، بينما تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لإرسال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى إسرائيل منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقل موقع أكسيوس Axios -عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- أن سوليفان سيجري مباحثات مع نتنياهو بشأن سياسات حكومته الجديدة.

كما نقل -عن مسؤولين إسرائيليين- أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد يزور إسرائيل بعد فترة وجيزة من زيارة سوليفان.

ونقل أكسيوس -عن مصادر إسرائيلية- قولها إن من المحتمل أن يزور نتنياهو واشنطن في فبراير/شباط المقبل.





أمن إسرائيل

وكان بلينكن قد أعرب عن تطلع الولايات المتحدة للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتعزيز "السلام والأمن والازدهار في المنطقة، والنهوض بالمصالح والقيم التي شكلت صلب العلاقات الأميركية الإسرائيلية منذ عقود".

وقال في بيان الخارجية "لطالما استندت الأواصر العميقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التزام ثابت بأمن إسرائيل وبعض المثل المشتركة، بما في ذلك المبادئ الديمقراطية ورؤية لدولة إسرائيلية تعيش بسلام مع جيرانها".

وسبق أن هنأ الرئيس بايدن نتنياهو الذي أدى اليمين الدستورية أمس الخميس، وقال في بيان كتابي إنه يتطلع إلى التعاون مع نتنياهو الذي ربطته به صداقة على مدار عقود.

وأضاف أنه لا بد من التعاون للتصدي معا "للتحديات العديدة التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بما في ذلك التهديدات من جانب إيران".





حكومة يمينية متشددة

وتشهد إسرائيل -بعد نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية- مجيء الحكومة الأكثر يمينية في تاريخها على الإطلاق، حيث تم تمثيل السياسيين اليمينيين المتطرفين أيضا في ائتلاف لأول مرة.

وعقدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة أول جلسة لها مساء أمس بعد أن أدى اعضاؤها اليمين الدستورية في الكنيست (البرلمان).

واستعرض نتنياهو خلال الجلسة أهداف حكومته الرئيسية، قائلًا إنه سيعمل خلال ولايته على تحقيق 4 أهداف: التصدي لبرنامج إيران النووي، إعادةُ الأمن، معالجةُ غلاء المعيشة وأزمةِ السكن، إلى جانب العمل على توسيع "دائرة السلام" مع دول المنطقة.