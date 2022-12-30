قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا وتصيب 3 آخرين خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس

أصيب 3 فلسطينيين واعتقل آخر، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مراسلة الجزيرة -نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية- بأن جيش الاحتلال اعتقل مطاردا من مجموعة عرين الأسود (المقاوِمة في نابلس) بعد محاصرة منزل كان يتحصن به في حارة الياسمنية.

ودفعت قوات الاحتلال بعشرات الآليات العسكرية إلى شمال الضفة، كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال خلال الاقتحام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) -عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني- أن شابا أصيب بشظية بالرقبة وآخر بالرصاص الحي في الصدر، إضافة لإصابة مسعف متطوع في الإغاثة الطبية برصاصة في الظهر، وقد نقلوا إثرها للمستشفى.

يُشار إلى أن هذه هي العملية العسكرية الأولى التي تنفذها قوات الاحتلال صبيحة أول يوم من تسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم.

وبلغ عدد الشهداء خلال عام 2022 حتى 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري 224 شهيدا (53 في قطاع غزة و171 في الضفة) وفق سجلات وزارة الصحة الفلسطينية. وبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4700 أسير وذلك حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من بينهم 34 أسيرة، ونحو 150 قاصرا، و835 معتقلا إداريا بينهم 3 أسيرات و4 أطفال.