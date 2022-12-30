تيغراي.. الجبهة تبدأ نزع الأسلحة الثقيلة وشرطة إثيوبيا تدخل ميكيلي وأنباء عن انسحاب جنود إريتريين

بدأت جبهة تحرير تيغراي اليوم الجمعة إجراءات نزع الأسلحة الثقيلة طبقا لاتفاقية السلام التي وقعتها مع الحكومة الإثيوبية، وبينما دخلت الشرطة الفدرالية عاصمة الإقليم ميكيلي أفاد شهود بأن جنودا إريتريين انسحبوا باتجاه الحدود.

وقد كشف رئيس بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي في إقليم تيغراي اللواء ستيفن رودينا أن جبهة تيغراي بدأت إجراءات نزع الأسلحة الثقيلة.

جاء ذلك أثناء مراسم تدشين العمل الرسمي لبعثة المراقبة الأفريقية في الإقليم، والتي تأسست بموجب البند الـ11 من اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي.

وستشرف البعثة على تنفيذ ترتيبات البنود الأمنية المتمثلة في نزع الأسلحة وانسحاب القوات من خطوط التماس وعودتها للثكنات العسكرية، إضافة إلى تسريح المليشيات وإعادة دمجها في المجتمع.

وينهي اتفاق السلام الموقع في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الحرب التي استمرت عامين بين جبهة تحرير تيغراي والقوات الفدرالية الإثيوبية.

إلى الحدود

وفي السياق ذاته، نقلت رويترز عن 3 شهود أن جنودا إريتريين انسحبوا من بلدتي شاير وأكسوم في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا باتجاه الحدود.

وقاتلت القوات الإريترية إلى جانب قوات الحكومة الاتحادية في إثيوبيا خلال الحرب الأهلية التي استمرت عامين في تيغراي.

ولم يتضح إن كانت القوات الإريترية تغادر تيغراي بالكامل أم تنسحب فقط من بلدات بعينها.

وقال وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل لرويترز إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي انسحاب القوات.

وذكر موظفو إغاثة في شاير وأكسوم أنهم شاهدوا عدة شاحنات وعشرات السيارات المكدسة بجنود إريتريين أمس الخميس تغادر نحو بلدة شيرارو الحدودية، وقال أحد موظفي الإغاثة إن الجنود كانوا يلوّحون بالوداع.

تأمين المؤسسات

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الشرطة الفدرالية الإثيوبية دخولها عاصمة إقليم تيغراي المضطرب للمرة الأولى منذ 18 شهرا "لضمان أمن المؤسسات"، بما فيها المطارات.

وجاء في بيان للشرطة نُشر على فيسبوك أنها "دخلت (الخميس) مدينة ميكيلي في تيغراي وبدأت العمل"، مضيفة أنها ستكون مسؤولة عن "ضمان أمن المؤسسات الفدرالية"، بما فيها المطارات والبنوك وخدمات الاتصالات.

ويعتبر دخول الشرطة إلى عاصمة المنطقة علامة أخرى على تطبيع العلاقات بين السلطات الفدرالية والمنطقة المتمردة سابقا.

وانطلقت أول أمس الأربعاء أول رحلة تجارية للخطوط الجوية الإثيوبية منذ 18 شهرا من العاصمة أديس أبابا إلى ميكيلي.

وقالت شركة الطيران -وهي الأكبر في أفريقيا- إنها جدولت رحلات يومية إلى تيغراي، وستتم زيادة عددها حسب الطلب.