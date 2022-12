تغريدة لإيلون ماسك تغضب مسلمي أميركا.. و"كير" يخاطبه: تواصل معنا لتعرف الإسلام

أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، غضب المسلمين في الولايات المتحدة إثر نشره صورة تعبيرية عبر حسابه على تويتر، تحتوي على عدد من الرموز للأفكار التي تسعى -كما تشير الصورة- إلى "غسل الأدمغة".

الصورة التي شاركها ماسك وعلق عليها "أنا لست مغسول الدماغ" تحتوي على ألوان أعلام الحركات المثلية، والنجمة التي ترمز للأيديولوجية الشيوعية، فضلًا عن الهلال الذي يرمز من خلاله ماسك للدين الإسلامي.

وبمجرد نشر التغريدة المثيرة للجدل، أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية "كير" عن رفضه لما تضمنه منشور ماسك واعتبره "إسلاموفوبيا أو معاديا للإسلام" وفق وصف إبراهيم هوبر المتحدث الرسمي باسم المجلس.

ورد المجلس الإسلامي الأميركي على رسالة ماسك، مغردا "إيلون ماسك، يمكننا تقبل المزح، لكن الإسلام لا يساوي الشيوعية، ولا يهدف لغسل الأدمغة".

We can take a joke, @elonmusk, but come on. Islam ≠ communism. Or brainwashing. Connect with us to learn more about your Muslim customers and how submission to God and God alone (i.e., #Islam) can give you peace in this life and the next…peace that money & fame can never buy! https://t.co/zaYruAH9hl

