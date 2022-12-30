الجيش الإيراني يطلق مناورات "ذو الفقار 1401" في البر والبحر والجو

بدأ الجيش الإيراني، فجر اليوم الجمعة، مناورات عسكرية تحمل اسم "ذو الفقار 1401" بمشاركة قوات بحرية وجوية وبرية.

وقال العميد علي رضا شيخ إن هذه المناورات تجري في المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد وشرق مضيق هرمز إلى شمالي المحيط الهندي.

وأوضح أن الوحدات المشاركة تشمل المشاة وقوات الدفاع الجوي والقوات البحرية، مشيرا إلى أن المناورات تأتي وفق البرنامج السنوي لتدريبات الجيش بهدف تعزيز الجاهزية القتالية ودعم الأمن في المنطقة، وفق تعبيره.

في الوقت نفسه، قال الأدميرال حبيب الله سياري -في تصريح لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا)- إن هذه المناورات تجري بمشاركة غواصات ومسيّرات وتشمل "التدريب على عمليات جمع المعلومات عن القوات المهاجمة".

كما نقلت قناة "برس تي في" (Press TV) الناطقة بالإنجليزية -والتابعة للدولة، عن سياري- قوله إنه يتعين على القوات الأجنبية أن تغادر "حتى تتمكن دول المنطقة من إرساء الاستقرار والسلام في محيطها".