أمير قطر يتلقى اتصالا من رئيس الإمارات
30/12/2022
تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. https://t.co/jy0x2VY5Oq
— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 30, 2022
يشار إلى أن رئيس الإمارات زار قطر في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأعلن الديوان الأميري القطري حينها أن أمير قطر ورئيس الإمارات أجريا مباحثات تركزت على العلاقات بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات.
المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)