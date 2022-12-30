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أمير قطر يتلقى اتصالا من رئيس الإمارات

كومبو لأمير قطر ورئيس الإمارات محمد بن زايد
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (يمين) والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات (وكالات)
30/12/2022

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن رئيس الإمارات زار قطر في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأعلن الديوان الأميري القطري حينها أن أمير قطر ورئيس الإمارات أجريا مباحثات تركزت على العلاقات بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)