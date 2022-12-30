أمير قطر يتلقى اتصالا من رئيس الإمارات

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. https://t.co/jy0x2VY5Oq — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 30, 2022

يشار إلى أن رئيس الإمارات زار قطر في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأعلن الديوان الأميري القطري حينها أن أمير قطر ورئيس الإمارات أجريا مباحثات تركزت على العلاقات بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات.