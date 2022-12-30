أكار يتحدث عن عودة اللاجئين السوريين ويلمح إلى لقاء تركي سوري على مستوى القادة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون بشكل طوعي وآمن ومشرف، مشيرا إلى تطورات العلاقة بين تركيا والنظام السوري، وأنها قد تؤول إلى لقاء على مستوى القادة.

وأضاف أكار في تصريحات صحفية أن تركيا أبدت استعدادها للعمل المشترك بخصوص عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأوضح الوزير التركي أن التطورات بخصوص العلاقات بين تركيا والنظام السوري متواصلة، وأن هذه المرحلة بدأت أولا بالمباحثات بين العناصر الاستخباراتية للبلدين، وبعدها بين المؤسسات الاستخباراتية، ثم اللقاء على مستوى وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا.

وأكد أكار أن بلاده مع أن "تتواصل هذه المرحلة بشكل صحي"، وقال إنهم يبذلون جهودهم في هذا الاتجاه، موضحا أنه في حال كانت الظروف والشروط مناسبة "يمكن أن تكون هناك لقاءات على مستوى القادة".





اجتماع موسكو

وأول أمس الأربعاء، اجتمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره السوري علي محمود عباس في العاصمة الروسية موسكو، حسب مصادر تركية تحدثت للجزيرة، وعقد اللقاء بحضور ومشاركة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وقالت المصادر إن الوزراء اتفقوا على تشكيل لجان مشتركة من مسؤولي الدفاع والمخابرات ستبدأ اجتماعاتها نهاية يناير/كانون الثاني المقبل في موسكو تعقبها اجتماعات في أنقرة ودمشق.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزراء الدفاع الثلاثة اتفقوا أيضا على آلية مشتركة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين بعد توفير الأرضية المناسبة.

ووفقا للمصادر التركية، فإن الوزراء ناقشوا أيضا تصورا يضع حدا لوجود ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا.

مظاهرات سورية

وفي الأثناء، خرجت مظاهرات في مدن وبلدات عدة شمال غربي سوريا للتأكيد على التمسك بثوابت الثورة السورية.

وطالب المتظاهرون بتطبيق القرار الدولي رقم 2254 القاضي بنقل السلطة في سوريا إلى هيئة حكم انتقالية مستقلة ومفوضة.

كما دعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى عدم إعطاء أو منح أي شرعية للنظام بعد أن تسبب في مقتل مئات آلاف السوريين وتهجيرهم من مدنهم وتغييبه آلافا آخرين في السجون.