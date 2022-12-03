حظي مقطع فيديو يعود لمعلمة وطفل عراقيين بتفاعل وانتشار واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما يحمل من معان إنسانيّة باتت مفقودة عند الكثيرين.

وبحسب الفيديو المتداول، ظهر تلميذ عراقي في المرحلة الابتدائية وهو يبكي داخل الفصل أمام زملائه، حيث يقف أمام اللوح في محاولة منه لكتابة أرقام رياضية، إلا أنه لم يتمكّن من التغلب على خوفه أمام التلاميذ.

وبأسلوب مؤثّر، دعمت المعلمة تلميذها جاهدةً في السيطرة على مخاوفه ومساعدته في التحلي بالثقة في النفس أمام باقي الطلاب، وطلبت منه فتح دفتره بذاته والكتابة عليه، وفق اللقطات المتداولة.

وانهالت التعليقات التي تثني وتقدّر موقف المدرّسة، حيث عبّر النشطاء عن دعمهم وتقديرهم لمهنة التعليم ولأسلوب تلك المعلمة.

عندما يكون المعلم

( أنسان قبل ان يكون معلم )

ويكون التدريس

( مهنة مش وظيفة ) بارك الله لها ولجهودها

وستجد ماقدمت من صبر وتحمل ودعم فالدنيا قبل الاخره 🙏🏻🌹 https://t.co/4DZsjNCD0Z — جالي العتيبي (@KashooA) December 1, 2022

وكتب المستشار الاجتماعي جالي العتيبي "عندما يكون المعلم إنسانا قبل أن يكون معلما، ويكون التدريس مهمة وليست وظيفة، بارك الله لها ولجهودها، وستجد ما قدمت من صبر وتحمل ودعم في الدنيا قبل الآخرة".

يا الله مبكي ومفرح في نفس الوقت ، ستبقى ذكرى هذه المعلمة في ذاكرة هذا الطفل حتى يكبر ، لا ينسى الانسان شخصين شخص كسره وحطم طموحاته ومعنوياته ، وشخص أخذ بيده ورفعه في وقت كان يشعر بأن كل شيء ضده ، ما أجمل ابتسامته بعد الانجاز وما أجمل قلب هذه الانسانه 🤍 https://t.co/cDurMg6epE — ليلى الشهراني ☕ (@shn7777) December 1, 2022

وعبّرت الناشطة ليلى الشهراني عن تأثرها بالمقطع، كاتبة "يا الله مبكٍ ومفرح في الوقت نفسه، ستبقى ذكرى هذه المعلمة في ذاكرة هذا الطفل حتى يكبر، لا ينسى الإنسان شخصين، شخصا كسره وحطم طموحاته ومعنوياته، وشخصا أخذ بيده ورفعه في وقت كان يشعر بأن كل شيء ضده، ما أجمل ابتسامته بعد الإنجاز، وما أجمل قلبها".

كاد المعلمُ ان يكونَ رسولا 💜 مو غريب ع بلد كبير باهله و ناسه و قيمته عانى من حروب متل العراق يكون هدول ولاده #العراق 🇮🇶 https://t.co/RmhKr2bHpX — 🎀ّ$ℍ𝔸𝕄🎀 (@El6sham) December 1, 2022

وعبر هاتفها المحمول، وثّقت المعلمة ندى الركابي تلك اللحظات، في محاولة منها لتشجيع تلميذها أمام الجميع حتى تمكّن من النجاح وتدوين ما هو مطلوب منه.

وشاركت المعلمة تلك اللحظات عبر حسابها الخاص على تطبيقي "تيك توك" (TikTok) و"إنستغرام" (Instagram)، ويعود الموقف إلى الشهر الماضي.

وأوضحت المعلمة أنها تسعى إلى توثيق لحظاتها مع طلابها عبر حساباتها الرقميّة.