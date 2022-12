حذرت بريطانيا من استغلال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاوضات السلام بشأن الأزمة الأوكرانية لإعادة بناء جيشه، وسط تصريحات ودعوات دولية لإيجاد حل سلمي للأزمة، وإعلان موسكو فشل المفاوضات مع الغرب.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" (Telegraph) إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستغل محادثات السلام في أوكرانيا لإعادة تجهيز قواته قبل شن هجوم آخر.

وذكرت الصحيفة أن كليفرلي كشف عن مخاوف من أن بوتين قد يتظاهر بالمشاركة في مفاوضات في وقت يقوم فيه بالفعل بتدريب المزيد من القوات وإرسال المزيد من الذخيرة.

ونقلت تلغراف عن كليفرلي قوله إن ثمة احتمالا "بأن يستغل بوتين وقف إطلاق النار لتدريب المزيد من القوات وإنتاج المزيد من الذخيرة وإعادة تجهيز وتسليح قواته المسلحة بعد الأضرار التي لحقت بها".

وفي أنقرة، أفادت الرئاسة التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على ضرورة التأسيس السريع لأرضية تفاوض بين روسيا وأوكرانيا، لما فيه مصلحة جميع الأطراف.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن بوتين لم يظهر أي مؤشرات على استعداده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

على الجانب الأوكراني، قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني في تغريدة على تويتر إن الطريقة الحقيقية الوحيدة للتسوية الدبلوماسية هي الانسحاب الكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال الروسية من أوكرانيا.

The only real way of a "diplomatic settlement" — complete and unconditional withdrawal of the Russian occupation troops from Ukraine.

If Russia does not understand this axiom, it will with a special "translator" – 🇺🇦 Armed Forces will help to pave a known path to the border.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 2, 2022