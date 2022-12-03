الولايات المتحدة تدرج "فاغنر" الروسية وكوبا ونيكاراغوا في قائمتها السوداء للحريات الدينية

أدرجت الولايات المتحدة الجمعة كوبا ونيكاراغوا ومجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" على قائمتها السوداء المرتبطة بالحريات الدينية في العالم، مما يفسح المجال لإمكان فرض عقوبات عليها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان نشره مساء أمس الجمعة للإعلان عن قائمة منتهكي الحريات الدينية، إن مجموعة فاغنر أدرجت في القائمة بسبب تورطها في انتهاكات في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي شهدت قتالا استمر لنحو عقد بين المسلمين والمسيحيين.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن مجموعة فاغنر الروسية قامت بإعدام وتعذيب وضرب المدنيين منذ عام 2019.

ويأتي قرار إضافة فاغنر إلى القائمة السوداء للحريات الدينية وسط تكهنات بأن الولايات المتحدة يمكن أن تصنفها منظمة إرهابية أجنبية، جزئيا، على خلفية الاتهامات الغربية لها بالتورط في أعمال وحشية خلال حرب أوكرانيا، في وقت لم يتم فيه الإعلان عن أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

وتتهم تلك الجهات -التي وضعتها واشنطن في قائمتها السوداء- بمضايقة الأفراد وتهديدهم وسجنهم وحتى قتلهم بسبب معتقداتهم.

وأضاف بلينكن في بعض الحالات، تقوم تلك الجهات بتضييق الخناق على حرية الأفراد في الدين أو المعتقد بهدف استغلال الفرص لتحقيق مكاسب سياسية.

وأكد بلينكن أن الانتهاكات للحريات الدينية "تزرع الانقسامات وتقوض الأمن الاقتصادي وتهدد الاستقرار السياسي والسلام"، وأن "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة هذه الانتهاكات".

دول وكيانات "مثيرة للقلق"

وأضاف التقرير الأميركي كلا من كوبا ونيكاراغوا إلى "البلدان المثيرة للقلق بشكل خاص" بموجب المحددات السنوية، مما يعني أن الدولتين اليساريتين الواقعتين في أميركا اللاتينية قد تواجهان إجراءات جديدة، علما بأنهما تخضعان في الأساس لعقوبات أميركية.

وأبقى بلينكن جميع الدول المدرجة على قائمة العام 2021 "للبلدان المثيرة للقلق بشكل خاص"، وهي الصين وإريتريا وإيران وميانمار (بورما) وكوريا الشمالية وغيرها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الكيانات الأخرى "المثيرة للقلق" تشمل حركة الشباب الصومالية، وحركة بوكو حرام، والحوثيين، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا، وهيئة تحرير الشام، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وحركة طالبان.