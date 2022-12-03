في خطوة نحو الانضمام للناتو.. السويد تسلم أنقرة عضوا في حزب العمال الكردستاني

رحّلت السويد عضوا مُدانا، في حزب العمال الكردستاني المحظور، إلى تركيا. في وقت تضغط أنقرة على ستوكهولم للقيام بمزيد من الخطوات مقابل انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.

وكان محمود تات، الذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات و10 أشهر في تركيا لانتمائه لهذا الحزب المحظور، قد فر إلى السويد عام 2015 لكن رُفض طلبه للجوء.

ووصل تات إلى إسطنبول مساء الجمعة بعد أن اعتقلته الشرطة السويدية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

واقتادته الشرطة التركية، فور وصوله إلى مطار إسطنبول، وأحالته إلى القضاء السبت، على ما ذكرت شبكة "إن تي في" (NTV) الخاصة.

واتهمت تركيا فنلندا والسويد خصوصا بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها "إرهابية" وعرقلت طلبهما الانضمام لعضوية الناتو رغم مذكرة تفاهم بهذا الخصوص بالعاصمة الإسبانية مدريد في يونيو/حزيران الماضي.

وتخلت فنلندا والسويد عن عدم الانحياز العسكري الذي التزمته لعقود، وبدأتا مساعي للانضمام للناتو في مايو/أيار في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويتطلب قرار الانضمام للحلف إجماع دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة، لكن فقط تركيا والمجر لم تصادقا بعد على هذه العضوية.

وقد أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو محادثات ثلاثية مع نظيريه السويدي والفنلندي، على هامش اجتماع للناتو في بوخارست هذا الأسبوع.

وقال جاويش أوغلو "التصريحات (التي تخرج من السويد) جيدة، التصميم جيد لكننا بحاجة لرؤية خطوات ملموسة".

وأعلنت أنقرة أنها تتوقع من ستوكهولم اتخاذ إجراءات بشأن قضايا، من بينها تسليم مجرمين وتجميد أصول "إرهابيين".