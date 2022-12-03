الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ من غزة نحو مستوطنات الغلاف

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، لكن لم يتم تفعيل منظومة القبة الحديدية حسب قوله.

وقد أفادت مراسلة الجزيرة مساء اليوم السبت بسماع دوي انفجار قرب مستوطنة ناحال عوز فيما يعرف بغلاف غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بادئ الأمر انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة وقال إنه يبحث في الأسباب.

وفي وقت لاحق، أصدر بيانا جاء فيه أنه "متابعة لتفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة في شمال منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة".

وأضاف البيان أنه لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض، وأن "الحياة في الجبهة الداخلية طبيعية كالمعتاد".

وهذه المرة الأولى منذ قرابة شهر التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة.





ووضعت إسرائيل منظومتها الدفاعية في حالة استنفار حول قطاع غزة تحسبا لرد من قبل حركة الجهاد الإسلامي بعد استشهاد اثنين من قادتها الميدانيين في جنين شمالي الضفة الغربية أول أمس الخميس.

وقد نعت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها المسلحة "سرايا القدس" الشهيدين، وقالت إنهما من أبرز قادتها الميدانيين، مؤكدة أنهما استشهدا خلال تصديهما لاقتحام إسرائيلي لمخيم جنين.

وشددت الحركة على أن "جريمة قتلهما لن تمر دون رد" وأنها "لن تكسر إرادة المقاومة في مقارعة الاحتلال".

ويأتي هذا في سياق تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، نددت به السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي الذي قال إن "قتل 10 فلسطينيين في 72 ساعة يظهر استخدام الأمن الإسرائيلي القوة المميتة خلافا للقانون الدولي".