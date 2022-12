البحرية الأميركية تعترض سفينة صيد وتتهمها بنقل الذخيرة من إيران لليمن

قالت قيادة الأسطول الخامس الأميركي إن القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط اعترضت -أول أمس الخميس- سفينة صيد كانت تهرب أكثر من 50 طنا من الذخيرة والصمامات ووقود الصواريخ في خليج عمان، على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن.

وأضافت قيادة الأسطول -في بيان صدر اليوم السبت- أن "أفراد البحرية، الذين يعملون من قاعدة لويس بي بولر البحرية الاستكشافية، اكتشفوا الشحنة غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم، وهي تمثل ثاني أكبر مصادرة ينفذها الأسطول الخامس الأميركي لأسلحة غير قانونية غي غضون شهر".

وذكر الجيش الأميركي أن الشحنة تشمل أكثر من مليون طلقة ذخيرة من عيار 7.62 ملم، و25 ألف طلقة من عيار 12.7 ملم، وما يقرب من 7 آلاف صاعقة للصواريخ، وأكثر من 2100 كيلوغرام من الوقود الدافع لإطلاق القذائف الصاروخية.

On Dec. 1, U.S. naval forces in the Middle East intercepted a fishing trawler smuggling more than 50 tons of ammunition rounds, fuses and propellants for rockets in the Gulf of Oman along a maritime route from Iran to Yemen.

Read more ⬇️https://t.co/DHuiCFBNnO pic.twitter.com/mvcgxmgqF7

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) December 3, 2022