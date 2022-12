استنكر المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إعدام شاب فلسطيني من المسافة صفر برصاص جندي إسرائيلي، في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس أمس الجمعة.

وقال وينسلاند -في تغريدة على تويتر- "شعرت بالفزع من مقتل الشاب الفلسطيني عمار مفلح في أثناء عراك مع جندي إسرائيلي بالضفة الغربية".

وأضاف أنه "يجب التحقيق في الحوادث المماثلة بشكل كامل وفوري ومحاسبة المسؤولين عنها".

Horrified by today’s killing of a Palestinian man, Ammar Mifleh, during a scuffle with an Israeli soldier near Huwarra in the o. West Bank. My heartfelt condolences to his bereaved family. Such incidents must be fully & promptly investigated, & those responsible held accountable.

