إيكونوميست: الهجرة من بريطانيا صارت حلم الكثيرين

قالت إيكونوميست (The Economist) البريطانية إن كثيرا من الناس يريدون الهجرة إلى بريطانيا، لكن ما لا يعرفونه أن كثيرا من المواطنين والمقيمين يحلمون بالهجرة منها.

فقد أشارت المجلة إلى أنه بين صيف 2021 و2022، دخل أكثر من مليون شخص إلى بريطانيا، لكن غادرها حوالي 550 ألف شخص هم خليط من أوروبيين عادوا إلى أوطانهم وبريطانيين قرروا بدء حياة جديدة في مكان آخر.

وإذا لم تتحسن الحياة بالمملكة المتحدة، فسيتبع آخرون خطى من سبقوهم، وفقا لتقرير إيكونوميست الذي يشير إلى أن بريطانيا بمعايير شمال أوروبا لم تعد دولة غنية، إذ تراجع دخل الفرد إلى أقل من البلدان التي اعتادت منافستها مثل ألمانيا وأستراليا وكندا.

وقالت إيكونوميست إن الأطباء هم الأفضل حظا لأنهم نادرا ما ترفضهم أي دولة، لذا ليس من المفاجئ أن يغادروا بكثرة، وقد أظهر مسح متخصص أن واحدا من كل 3 أطباء تعلموا في بريطانيا يغادرونها.