نصفهم بالشتات.. أكثر من 14 مليونا عدد الفلسطينيين في العالم

أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني اليوم الخميس أن عدد الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم بلغ حوالي 14.3 مليون نسمة.

وأضاف الجهاز -في بيان- "وصل عدد السكان في فلسطين على حدود 1967 نحو 5.4 ملايين نسمة بنسبة زيادة سنوية بلغت 2.4%"، مع نهاية العام 2022.

وذكر جهاز الإحصاء في بيانه "لا يزال ما يقارب 7 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات، يحلمون بالعودة إلى وطنهم، في الوقت الذي يلتهم فيه الاحتلال الإسرائيلي الأرض لإقامة المزيد من المستوطنات ويعزل أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف أن هناك "حوالي 1.7 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 6.4 ملايين في الدول العربية ونحو 761 ألفا في الدول الأجنبية".

كما أوضح الجهاز في بيانه أنه "من المتوقع أن يبلغ عدد اليهود 7.1 ملايين مع نهاية 2022، وبذلك يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية مع نهاية هذا العام.

ويظهر بيان جهاز الإحصاء التباين الكبير في معدل البطالة بين الضفة الغربية، التي يصل فيها إلى 14%، وقطاع غزة حيث يرتفع الرقم إلى نحو 45%.

ولفت أيضا إلى أن الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ما زالت متواصلة على السكان الفلسطينيين في كافة تجمعات سكنهم، حيث قام الاحتلال بهدم وتدمير 1058 مبنى، في الوقت الذي تبني فيه إسرائيل مئات الوحدات الاستيطانية، حيث يعيش فيها أكثر من 700 ألف مستوطن بـ151 مستوطنة مقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في نهاية عام 2021.

كما بلغ عدد الشهداء خلال عام 2022 حتى تاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول، 224 شهيدا (53 شهيدا في قطاع غزة و171 شهيدا في الضفة الغربية) وفق سجلات وزارة الصحة.

وبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4700 أسير وذلك حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين؛ بينهم 34 أسيرة، ونحو 150 قاصرا، و835 معتقلا إداريا بينهم 3 أسيرات، و4 أطفال.