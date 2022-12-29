روسيا تتهم واشنطن بمنع المحادثات لغرض "الاستنزاف" وزيلينسكي يتعهد بمواصلة الحشد ويؤكد: النصر قريب

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بأنها لا تسمح لأوكرانيا بإجراء محادثات سلام بهدف "استنزاف" روسيا، مشددا على أن بلاده ليست لديها رغبة في التواصل مع الغرب حاليا.

يتزامن ذلك مع تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة إعداد قوات الدفاع والأمن الأوكراني للعام المقبل، وتأكيده على أن بلاده وحدت الاتحاد الأوروبي وهي "تقترب من النصر على العدو الروسي".

وأكد لافروف في تصريحات له من العاصمة الروسية، أن موسكو تعمل الآن على "تحرير" أراضي المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا مؤخرا، في إشارة إلى مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون، التي أعلنت موسكو ضمها قبل أشهر بعد إجراء استفتاء رفضت نتائجه كييف وحلفاؤها الغربيون.

وأعلن استعداد بلاده لبحث القضايا الأمنية في أوكرانيا وغيرها من القضايا الإستراتيجية الكبرى.





سلوك سلبي

كما قال إنه لا يمكن التواصل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلا إذا أدركت واشنطن "سلبية سلوكها الحالي"، وفق تعبيره.

وأضاف أنه لا بدائل لبناء علاقات الاحترام المتبادل مع روسيا في أوكرانيا، مطالبا واشنطن بالتخلي عن مواقفها الراهنة تجاه بلاده.

من جهته، نفى الكرملين الأربعاء وجود أي خطة سلام لدى أوكرانيا حتى الآن، متهما كييف بأنها لا تأخذ ما سماها "حقائق اليوم" في الاعتبار.

وأكد رفضه أي خطة سلام مع أوكرانيا لا تعترف بانضمام "المناطق الأربع الجديدة" إلى روسيا.

وقالت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لا تستطيع عقد قمة سلام بشأن أوكرانيا دون موافقة جميع الأطراف، وذلك بعد تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا التي اشترط فيها أن تواجه روسيا محكمة جرائم الحرب قبل أن تجري محادثات مباشرة مع بلاده.





دونباس والقرم

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني على أن كييف ستعيد الحياة إلى طبيعتها في دونباس وشبه جزيرة القرم، بحسب وصفه، مشيرا إلى أن قوات بلاده استعادت السيطرة على أكثر من 1800 منطقة سكنية من يد الجيش الروسي.

كما قال مستشار للرئاسة الأوكرانية إن ثوابت بلاده تتمثل في استعادة دونباس وشبه جزيرة القرم وكافة الأراضي التي استولت عليها روسيا.

وأضاف أن روسيا بدأت حربا لقتل المدنيين والاستيلاء على الأراضي، وما عدا ذلك من مبررات روسية هو محض كذب، على حد وصفه.





تأهب جوي

ميدانيا، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر عسكرية أوكرانية أن السلطات أعلنت حالة التأهب الجوي في كييف ومقاطعات زاباروجيا وخيرسون وميكولايف وأوديسا جنوبي البلاد، تحسبا لهجمات روسية جديدة بالصواريخ أو المسيّرات.

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو -الثلاثاء- إن روسيا قد تستخدم القذائف وصواريخ كروز في هجوم واسع النطاق ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة التي توافق السبت المقبل.

كما قال الجيش الأوكراني إنه تصدى لمحاولات تقدم القوات الروسية على أكثر من محور اليوم الأربعاء في مقاطعة زاباروجيا (جنوب).

وأكدت الإدارة العسكرية الأوكرانية في زاباروجيا أن قواتها تمسك بخطوط الجبهات في المقاطعة، وتصد محاولات تقدم القوات الروسية على أكثر من محور.

وأشارت إلى أن القوات الروسية قصفت البنية التحتية المدنية في 11 منطقة وبلدة في زاباروجيا.

في المقابل، بثت وزارة الدفاع الروسية لقطات لما قالت إنه هجوم جوي استهدف مواقع أوكرانية لم تكشف عنها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مروحياتها دمّرت مواقع قيادة مموهة وعتادا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن قوات المدفعية والصواريخ الروسية دمّرت مقرّ قيادة لقوات الاحتياط الأوكرانية في مدينة كراماتورسك، مشيرا إلى تنفيذ هجمات على مواقع أوكرانية في زاباروجيا وكوبيانسك بمقاطعة خاركيف.