تعليقا على تعهد نتنياهو بتعزيز الاستيطان.. ملك الأردن يحذر من انتفاضة فلسطينية قادمة

حذر ملك الأردن عبد الله الثاني أمس الأربعاء من انتفاضة فلسطينية "قادمة"، في ظل تعهد الحكومة الإسرائيلية المرتقبة برئاسة بنيامين نتنياهو بتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.

وأعرب ملك الأردن عن قلقه من إمكانية حدوث انتفاضة فلسطينية ثالثة، مضيفا -في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية- أن حدوث ذلك يعني "انهيارا كاملا للنظام والقانون". وأكد أيضا أنه "لن يستفيد من الانتفاضة الإسرائيليون ولا الفلسطينيون".

وقال العاهل الأردني إن "للشعب الإسرائيلي الحق في اختيار من يقودهم"، مشيرا إلى أنه سيعمل مع أي شخص وكل شخص "ما دمنا نستطيع أن نجمع الناس معا".

وأمس الأربعاء أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف أن حكومته المرتقبة ستعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وخلال عرض سياسة الحكومة الجديدة في الكنيست، شدد نتنياهو على أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان وتطويره في جميع أنحاء ما سماها "أرض إسرائيل" في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، قائلا إن هذا حق حصري للشعب الإسرائيلي لا جدال فيه، وفق تعبيره.

ويؤكد إعلان نتنياهو مخاوف محلية ودولية من ازدياد وتيرة الاستيطان في ظل حكومة يمينية يصفها كثيرون "بالأكثر تطرفا" منذ إقامة إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويصوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) اليوم الخميس على منح الثقة لتشكيلة حكومة نتنياهو.