تركيا: لن نسمح لليونان بتوسيع حدودها ميلاً واحداً في بحر إيجه

شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، على أن بلاده لن تسمح لليونان بالتوسع "ولو ميلا واحدا" في المياه الإقليمية ببحر إيجه.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم، خلال "اجتماع تقييم نهاية العام" الذي يتضمن فعاليات وزارة الخارجية التركية.

وحذر جاويش أوغلو اليونان من الانجرار خلف ما وصفها بالمغامرات والجري وراء عنتريات زائفة، قائلا "النهاية لن تكون أبدا جيدة لكم".

وقد ادعت صحيفة "Ta Nea" اليونانية، أمس، أن حكومة البلاد تستعد لتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا جنوب وغرب جزيرة كريت، اعتبارا من مارس/آذار المقبل.

وتصاعد التوتر مؤخرا بين أثينا وأنقرة، وبلغ حد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في حال استمرت التهديدات اليونانية ضدها، مؤكدا أن "للصبر حدودا".

وتقول أنقرة إن اليونان تسلح جزرها بشكل غير قانوني في شرق بحر إيجه، وهو أمر محظور بموجب معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس لعام 1947.

في المقابل، ترفض أثينا "اعتراضات أنقرة" مؤكدة أنها "لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع القانون الدولي" بحسب مصدر دبلوماسي يوناني.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد قال إن أنقرة لا تواجه أثينا فحسب، بل أوروبا والحلفاء في الناتو.

بدورها، حثت الولايات المتحدة الجانبين على الحفاظ على السلم والأمن في بحر إيجه، وحل الخلافات دبلوماسيا.