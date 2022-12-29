الكنيست يجتمع للتصويت على منح الثقة لحكومة نتنياهو

يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس على منح الثقة للحكومة 37 في إسرائيل، والسادسة التي يرأسها زعيم حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو.

وتتشكل الحكومة من 6 أحزاب يمينية إسرائيلية لديها 64 من مقاعد الكنيست الـ120؛ مما يجعل نيلها الثقة مضمونا.

ويتوقع أن تستمر الجلسة عدة ساعات قبل إجراء التصويت، وتعد الحكومة -في حال منحها الثقة- الأكثر يمينية بين الحكومات الإسرائيلية.

وتُستهل الجلسة بكلمة لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو يعرض خلالها حكومته ثم يفسح المجال للكلمات من قبل النواب.

وقال نتنياهو -خلال الجلسة- إن المهمة الأولى لحكومته هي "إحباط مساعي إيران لتطوير سلاح نووي يهددنا وقد يقوض أمننا ودولتنا". مضيفا أنه يتوقع مزيدا من اتفاقيات التطبيع خلال الفترة المقبلة.

وبعد انتهاء الكلمات يجري تصويت الثقة على الحكومة ثم تؤدي اليمين الدستورية أمام الكنيست.

ومن المقرر إجراء انتخابات لرئيس الكنيست، حيث يرجح انتخاب عضو الكنيست من "الليكود" أمير أوحانا لهذا المنصب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن نتنياهو قرر أن تكون مراسم التسليم والتسلم من رئيس الوزراء يائير لبيد قصيرة.

وكان نتنياهو قرر تكليف يوآف غالانت (ليكود) بحقيبة الدفاع وياريف ليفين (ليكود) بحقيبة العدل، على أن يتناوب بتسلئيل سموتريتش (الصهيونية الدينية) وأرييه درعي (شاس) على حقيبتي المالية والداخلية، وتكليف إيتمار بن غفير (القوة اليهودية) بحقيبة الأمن القومي.