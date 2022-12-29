عشرات القتلى والجرحى.. حريق مروع يلتهم فندقا وكازينو في كمبوديا

أعلن مسؤولون في كمبوديا -اليوم الخميس- مقتل 19 شخصا بعدما شب حريق في مجمع يضم فندقا وناديا للقمار ببلدة بويبت على الحدود مع تايلند، وذلك في أوج الاحتفالات بنهاية العام، بينما تحاول فرق الإنقاذ العثور على عشرات المفقودين.

وكان نحو 400 من الموظفين والرواد في فندق وكازينو غراند دايموند سيتي في بلدة عندما نشب الحريق قرب منتصف الليل، ولا يزال هناك ما يصل إلى 30 في عداد المفقودين.

وقال سيك سوخوم مدير مكتب الإعلام بمقاطعة بانتيا مين شي التايلندية "هناك 19 قتيلا في هذه المرحلة والعدد الكامل للقتلى قد يكون أكبر من ذلك" مضيفا أن 60 شخصا أصيبوا.

وعلى الجانب التايلندي، تحدثت السلطات المحلية عن إصابة 13 شخصا أيضا بجروح خطيرة، وقال بارينيا فوتيسات حاكم مقاطعة سا كايو "أكثر من 50 شخصًا" يتلقون العلاج بهذه المقاطعة التايلندية، وغادر حوالي 60 آخرين المستشفى بعد فحص طبي. وأضاف أن ما مجموعه 79 تايلنديًا و30 كمبوديًا و8 إندونيسيين تلقوا العلاج بالمستشفيات التايلندية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواطنين أجانب كانوا داخل المبنى عندما اندلع الحريق.

ويحظر القانون الكمبودي على المواطنين المقامرة في الكازينوهات، لكن عددا كبيرا من الكازينوهات المخصصة للأجانب انتشرت بالمدن الحدودية مثل بويبيت ويزورها تايلنديون، حيث تحظر السلطات الكازينوهات أيضا.

وخلال الأشهر الأخيرة اندلع عدد من الحرائق التي سقط فيها قتلى في ملاه ليلية جنوب شرق آسيا، حيث أدى حريق بملهى في تايلند الصيف الماضي إلى مقتل 26 شخصًا، وذلك بعد شهر من مقتل 32 شخصًا بحريق اندلع في حانة بضواحي مدينة هوشي منه في فيتنام.