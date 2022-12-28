ماذا كنت تفعل حتى الآن؟.. رئيس كوريا الجنوبية يوبّخ وزير الدفاع عقب حادثة المسيّرات

وبّخ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وزير الدفاع لي جونغ سوب بسبب "العملية الفاشلة" للجيش ضد 5 طائرات كورية شمالية مُسيّرة دخلت المجال الجوي لكوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما قال مسؤولون اليوم الأربعاء.

والتقى الرئيس يون وزير دفاعه "لي" صباح الثلاثاء واطلع على رد الجيش على انتهاك كوريا الشمالية للمجال الجوي لكوريا الجنوبية في اليوم السابق، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وحلّقت الطائرات المسيّرة الاثنين عبر خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين الكوريتين، حيث حلقت إحداها فوق الأجزاء الشمالية من سول، لكن الجيش الكوري الجنوبي فشل في إسقاطها.

وتحدث الرئيس يون خلال اجتماع لمجلس الوزراء في المكتب الرئاسي في سول ووجه حديثه لوزير الدفاع قائلا: "كيف لا يمكن أن يكون هناك استعداد ضد هجمات الطائرات المسيّرة الكورية الشمالية؟ كانت هناك العديد من الحوادث المماثلة من قبل، فماذا كنت تفعل حتى الآن؟!"، وفقا لأحد المسؤولين.

وكان الرئيس يون أعلن أمس الثلاثاء أن بلاده تعتزم إنشاء وحدة عسكرية متخصصة في الطائرات دون طيار، وقال إن اختراق مسيرات تابعة لكوريا الشمالية المجال الجوي لبلاده كشف نقصا في تدريب واستعداد الجيش.





اعتذار

وعقب يوم من الحادثة، اعتذر الجيش الكوري الجنوبي لفشله في إسقاط المسيّرات الخمس بعدما واجه انتقادات واسعة بسبب عدم جهوزيته.

وجاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة "في الأمس، غزت 5 مسيّرات تابعة للعدو المجال الجوي لكوريا الجنوبية ورصدها جيشنا وتعقبها، لكننا نعتذر لعدم تمكننا من إسقاطها".

وبينما لم تعلق بيونغ يانغ على الحادث رجحت سول أن الاختراق كان من أجل التجسس، ولم يتأكد ما إذا كانت بعض الطائرات التي نفذت الاختراق مسلحة.

وأكدت الوكالة الكورية الجنوبية أن 5 طائرات مسيرة شمالية اخترقت الحدود وأن إحداها حلقت فوق شمال العاصمة سول، مشيرة إلى أن طائرات مروحية أطلقت النار على الطائرات المتوغلة لكنها أخفقت في إسقاطها.

وردت كوريا الجنوبية بالإعلان عن إرسال مقاتلات إلى الحدود وطائرات مسيّرة إلى داخل كوريا الشمالية لتنفيذ مهمات تشمل التقاط صور لمنشآت عسكرية، وفق ما قالته هيئة الأركان في سول.

وفي واشنطن، أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي التزام بلاده بالدفاع عن كوريا الجنوبية.