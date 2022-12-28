تساقط البرد على مناطق في جنوبي الكويت، في ظاهرة نادرة قال خبراء أرصاد جوية إن الدولة الخليجية المعروفة بدرجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، لم تشهدها منذ نحو عقدين.

وتساقطت أمطار غزيرة وسجل انخفاض في درجات الحرارة في البلد الصحراوي الذي يعد من أكثر الدول حرّا في العالم.

وتناقل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو اكتست فيها الطرقات باللون الأبيض في الكويت.

أجواء اليوم جميلة جدّا .. أول مره أشوف الثلج ينزل عندنا في الكويت ❄️

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أسأل الله أن يكتبها أمطار خير وصيّبًا نافعا❤️

.#ثلوج_الكويت pic.twitter.com/cTXAY5vhd8 — مشاري وليد البغلي (@misharialbaghli) December 27, 2022

وزارة الداخلية: إغلاق عدة طرق بسبب موجة الأمطار والثلوج

• طريق الفحيحيل باتجاه منطقة أم الهيمان

• الطريق الساحلي باتجاه مجمع الكوت

• طرق ميناء الشعيبة "المخازن" https://t.co/TAVMMFEAEo — الزيادي (@AlziadiQ8) December 27, 2022

وكشفت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن أعلى منسوب أمطار شهدته منطقة الأحمدي بمعدل 52 ملم، في حين تفاوتت كمية المياه المتساقطة بالمناطق الأخرى، واستمر تساقط الثلوج، وانتشرت الدوريات الأمنية والمرورية في الشوارع والطرقات، ورفعت الجهات المعنية أقصى درجات الاستنفار تحسبًا لأي طارئ بسبب التقلبات الجوية.

وقال خبير الأرصاد الجوية والمدير السابق لإدارة الأرصاد الجوية محمد كرم، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن كمية البرد التي شكلت غطاء أبيض في المناطق الجنوبية "نادرا" ما تتساقط في الكويت.

وأضاف "لم نشهد تساقط برد في موسم الشتاء منذ 15 عاما"، مرجعا تشكل البلورات الثلجية إلى سقوط كميات كبيرة من الأمطار بلغ حجمها 66 ملم في ميناء الأحمدي، وإلى انخفاض درجات الحرارة، متوقعا تكرار الظاهرة خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وسجلت الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة درجات حرارة قياسية تجاوزت في معظمها 50 درجة مئوية في فصل الصيف. ففي العام الماضي، ولأول مرة، تجاوزت حرارة الطقس 50 درجة مئوية في يونيو/حزيران السابق، قبل أسابيع من ذروة الطقس المعتادة.

ويمكن أن ترتفع درجة الحرارة في أجزاء من الكويت بما يبلغ 4.5 درجات مئوية من عام 2071 إلى عام 2100 مقارنة بالمعدل التاريخي، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن الهيئة العامة للبيئة الكويتية هذا الشهر، مما يجعل مناطق واسعة من البلاد غير صالحة للسكن.