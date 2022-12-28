ذهب غازيا فأسلم واستقر.. وفاة جندي سوفياتي سابق في أفغانستان

أفاد مسؤولون أفغان -اليوم الأربعاء- بوفاة الجندي السوفياتي السابق بحر الدين حكيموف، الذي اختار اعتناق الإسلام والبقاء في أفغانستان بعد انسحاب الجيش الأحمر، عقب احتلال دام عقدًا من الزمن وانتهى عام 1989.

وقال رئيس دائرة الطب الشرعي في هرات أحمد شاه مشفيق إن حكيموف، الذي يُعرف بالشيخ عبد الله وتجاوز سنه الستين، توفّي بسبب تسمّم بأول أوكسيد الكربون، تسرّب من المدفأة في مدينة هرات الغربية، مضيفًا أنه لم تكن هناك أي ظروف مريبة.

وقدّم المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد تعازيه لأسرة عبد الله، وقال في تغريدة عبر تويتر "جاء إلى أفغانستان مع القوات السوفياتية السابقة وتمّ أسره". وأضاف "أسلم بعد ذلك، وتزوّج هنا، وعاش في هرات".

وكان عبد الله ضابطًا في جناح الاستخبارات العسكرية للجيش السوفياتي الذي احتل أفغانستان 10 سنوات في الثمانينيات.

وقال الراحل في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية في عام 2015 إنه أُصيب بجروح خطيرة في رأسه خلال معركة في عام 1985، مضيفًا أنه يدين بحياته لأعدائه الأفغان الذين عثروا عليه وعالجوه.

وتابع في تلك المقابلة "أشعر بالخجل الشديد لأنني دمّرت هذا البلد، وتسبّبت في خسائر للناس…، مكثت في أفغانستان؛ لأن الأفغان شعب طيب للغاية ومضياف".

وفي السنوات الأخيرة، عمل عبد الله -الملتحي والذي يرتدي عادة الملابس الأفغانية التقليدية- في متحف في هرات، وكذلك معالجًا.