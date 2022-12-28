أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة

تسلّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أوراق اعتماد إيريت ليليان سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا، في أحدث خطوة على طريق الاستئناف الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وشغلت ليليان منصب القائمة بالأعمال الإسرائيلية في أنقرة منذ يناير/كانون الثاني 2021، وأصبحت السفيرة الجديدة بعد تقديم خطاب اعتمادها أمس الثلاثاء إلى الرئيس أردوغان.

وبدأت تركيا وإسرائيل تحسين علاقاتهما هذا العام بزيارات رفيعة المستوى، شملت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنقرة، كما تقرر في 17 أغسطس/آب الماضي رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى سفير، ضمن جهودهما لتطبيع العلاقات الثنائية.

وكانت تركيا قد أعلنت أنها عينت سفيرا في إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد غياب استمر 4 سنوات. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن صقر أوزكان تورونلار سيقدم "قريبا" أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وتوترت العلاقات بين إسرائيل وتركيا عام 2010 بعد الهجوم الدامي الذي شنته قوات الاحتلال على السفينة التركية مافي مرمرة أثناء محاولتها إيصال مساعدات إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي، وأسفر الهجوم عن مقتل 10 مواطنين أتراك.

واستأنف الجانبان العلاقات الدبلوماسية عام 2016، لكن بعد ذلك بعامين وتحديدا في مايو/أيار 2018، استدعت تركيا سفيرها في تل أبيب وطردت السفير الإسرائيلي في أنقرة وكذلك القنصل العام الإسرائيلي في إسطنبول، بعد استشهاد حوالي 50 فلسطينيا في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي، وردت إسرائيل بطرد القنصل العام التركي في القدس.