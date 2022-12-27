قائد الأركان الإسرائيلي: مستعدون لضرب برنامج إيران النووي وأفشلنا مخططها في سوريا

كشف قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن قواته رفعت مستوى جاهزيتها لتنفيذ عملية عسكرية ضد برنامج إيران النووي إذا اقتضت الحاجة ذلك، وأنها أفشلت محاولات إيران لنصب مئات الصواريخ في سوريا.

وفي كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام معهد أبحاث الأمن القومي، أكد كوخافي أن قواته حسّنت جاهزيتها لضرب أهداف نووية إيرانية، وأن مستوى الاستعداد لعملية في إيران قد تحسن بشكل كبير.

وأوضح أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى مؤخرا تدريبين لمحاكاة قصف المفاعلات النووية الإيرانية، وأن معدل عمليات الجيش ضد الوجود الإيراني في المنطقة بلغ خلال هذه السنة عملية واحدة كل أسبوع مقابل أقل من 7 عمليات في العام خلال السنوات الثلاث السابقة.

وأضاف كوخافي "سأقول أكثر من ذلك، سيكون الجيش الإسرائيلي جاهزا لليوم الذي يتم فيه إصدار أمر بالعمل ضد البرنامج النووي، وسينجز المهمة التي يتم تكليفه بها".

من جهة أخرى، اعتبر كوخافي أن "الرؤية الإيرانية لإقامة حزب الله ثانٍ في سوريا تعثرت"، معتبرا أن إيران كان تنوي نشر مئات صواريخ أرض أرض في سوريا إلى جانب عشرات الآلاف من عناصر المليشيات الشيعية.

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان من المقرر أن يزور سوريا اليوم، وأنه "سيرى أن هناك أسلحة أقل بكثير وقواعد وقوات أقل".

واعتبر قائد الأركان الإسرائيلي أن ما سماه مشروع التموضع الإيراني العسكري في سوريا قد فشل بفعل العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2013.