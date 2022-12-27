غامبيا تعلن اعتقال ضابطين شاركا في محاولة انقلابية

قال متحدث باسم حكومة غامبيا اليوم الاثنين إن ضابطين من الجيش لهما صلة بمؤامرة للإطاحة بحكومة الرئيس أداما بارو اعتقلا مطلع الأسبوع.

وكانت الحكومة قالت مؤخرا إنها اعتقلت مجموعة من الجنود فيما يتعلق بمحاولة انقلاب في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا والتي يقطنها 2.5 مليون نسمة وتحيط بها السنغال بالكامل تقريبا.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبريما سنكاريه إن "عسكريين اثنين آخرين مرتبطين بمحاولة الانقلاب" اعتقلا مطلع الأسبوع.

وأضاف أنهما "يساعدان المحققين في الكشف عن اتهامات بوجود خطط للإطاحة بالحكومة".

وقال إنه تم القبض على ضابط برتبة ملازم في المشاة وآخر برتبة نقيب من المخابرات العسكرية ووحدة الأمن يومي السبت والأحد، وما زال البحث جاريا عن آخرين متهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب.

وحتى الآن، قُبض على 7 أشخاص، من بينهم ضابطان و5 جنود لصلتهم بمحاولة الانقلاب الذي أدانه زعماء منطقة غرب ووسط أفريقيا.

وشهدت المنطقة 6 انقلابات عسكرية ناجحة ومحاولة انقلاب عنيفة منذ عام 2020، مما أثار مخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في المنطقة التي كان يُنظر إليها على أنها تحرز تقدما في التخلص من لقب "حزام الانقلابات".