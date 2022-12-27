مع تصاعد التوتر بالمنطقة.. اليابان تنشر وحدة دفاع صاروخي قرب تايوان

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الثلاثاء أنها ستنشر وحدة دفاع صاروخي أرض-جو في جزيرة يوناغوني بمقاطعة أوكيناوا جنوب غربي البلاد قرب تايوان.

ونقلت وسائل إعلام يابانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع أن نشر قوات وحدة الدفاع الصاروخي يأتي في إطار توسيع معسكر تابع لقوات الدفاع الذاتي (الجيش) البرية في يوناغوني لتعزيز الدفاع عن الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد.

وتأتي هذه الخطوة مع تصاعد التوترات حول تايوان بعد تكثيف الصين تحركاتها العسكرية في محيط الجزيرة، وذلك وسط مخاوف إقليمية من أن يكون ذلك مقدمة لاجتياحها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت اليابان عن سياسة دفاعية جديدة وغير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية تتضمن تخصيص 320 مليار دولار لتقوية قدراتها العسكرية، والتزود بصواريخ قادرة على ضرب الصين.

وتصف وثيقة السياسة الدفاعية الجديدة الجارة الصين بالتحدي الإستراتيجي غير المسبوق، كما تصف روسيا بمصدر قلق للأمن القومي الياباني.