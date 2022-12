تطورات متسارعة.. إثيوبيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى عاصمة تيغراي

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمال البلاد اعتبارا من غد الأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ميسفين كيت إن الرحلات التي كانت معلقة لمدة عامين ستبدأ غدا بواقع رحلة يوميا بشكل مبدئي ويمكن زيادتها حسب الحاجة.

وأضاف كيت أنه بعد اتفاقية السلام، غادر طاقم الخطوط لمدينة ميكيلي وتحقق من أن المطار بحالة جيدة للرحلات، مؤكدا أن استئناف الرحلات سيساعد بشكل كبير في خلق بيئة ملائمة لربط المواطنين في الإقليم بأسرهم وتسريع وصول الإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات.

وكان وفد حكومي إثيوبي رفيع المستوى وصل أمس الاثنين إلى مدينة ميكيلي، في أول زيارة رسمية للإقليم منذ اندلاع المواجهات المسلحة قبل عامين.

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّعت الحكومة الاتحادية والجبهة عقب محادثات في جنوب أفريقيا اتفاقا لوقف الأعمال العدائية، وذلك بعد عامين من القتال الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

A high-level Ethiopian delegation made the first visit to the capital of rebel-held Tigray since the signing of a peace deal last month aimed at ending a brutal two-year conflict. Tigrayan leaders said the talks also focused on restoring key services. https://t.co/bKbmg6MdQd

