بوتين يفاجئ زعماء رابطة الدول المستقلة بهدية "غير تقليدية"

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدية "غير تقليدية" لزعماء دول رابطة الدول المستقلة تحمل رمز الرابطة وتهنئة بالعام الجديد 2023.

جاء ذلك خلال لقاء القمة غير الرسمية لدول الرابطة التي دعا إليها الرئيس الروسي في سان بطرسبورغ، وتمثلت الهدية في خاتم من الذهب الأبيض والأصفر يحمل اسم الدولة التي عقدت فيها القمة وهي روسيا.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الحليف المقرب من بوتين، وضع الخاتم الهدية في إصبعه على الفور.

Lukashenka, as the main henchman, said "yes" to Putin and put on his ring for a meeting with other dictators. pic.twitter.com/UL70qTbz6J — NEXTA (@nexta_tv) December 26, 2022

وإلى جانب لوكاشينكو، حصل على الهدية كل من زعماء أذربيجان إلهام علييف وكازاخستان قاسم جومارت توكاييف وطاجيكستان إمام علي رحمون وتركمانستان سيردار بريدي محمدوف.

كما قبل الهدية كل من زعماء قرغيزستان صدر جباروف وأوزبكستان شوكت ميرزاوييف وأرمينيا ممثلة في رئيس الوزراء نيكول باشينيان.