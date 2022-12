بوتين يفاجئ زعماء رابطة الدول المستقلة بهدية "غير تقليدية"

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدية "غير تقليدية" لزعماء دول رابطة الدول المستقلة تحمل رمز الرابطة وتهنئة بالعام الجديد 2023.

جاء ذلك خلال لقاء القمة غير الرسمية لدول الرابطة التي دعا إليها الرئيس الروسي في سان بطرسبورغ، وتمثلت الهدية في خاتم من الذهب الأبيض والأصفر يحمل اسم الدولة التي عقدت فيها القمة وهي روسيا.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الحليف المقرب من بوتين، وضع الخاتم الهدية في إصبعه على الفور.

Lukashenka, as the main henchman, said "yes" to Putin and put on his ring for a meeting with other dictators. pic.twitter.com/UL70qTbz6J

— NEXTA (@nexta_tv) December 26, 2022