أخبار|روسيا

بوتين يفاجئ زعماء رابطة الدول المستقلة بهدية "غير تقليدية"

CIS summit in Saint Petersburg
بوتين متوسطا زعماء دول رابطة الدول المستقلة (رويترز)
27/12/2022-|آخر تحديث: 27/12/202204:42 PM (مكة المكرمة)

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدية "غير تقليدية" لزعماء دول رابطة الدول المستقلة تحمل رمز الرابطة وتهنئة بالعام الجديد 2023.

جاء ذلك خلال لقاء القمة غير الرسمية لدول الرابطة التي دعا إليها الرئيس الروسي في سان بطرسبورغ، وتمثلت الهدية في خاتم من الذهب الأبيض والأصفر يحمل اسم الدولة التي عقدت فيها القمة وهي روسيا.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الحليف المقرب من بوتين، وضع الخاتم الهدية في إصبعه على الفور.

وإلى جانب لوكاشينكو، حصل على الهدية كل من زعماء أذربيجان إلهام علييف وكازاخستان قاسم جومارت توكاييف وطاجيكستان إمام علي رحمون وتركمانستان سيردار بريدي محمدوف.

كما قبل الهدية كل من زعماء قرغيزستان صدر جباروف وأوزبكستان شوكت ميرزاوييف وأرمينيا ممثلة في رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

المصدر : الصحافة الروسية