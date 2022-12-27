الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء أكثر من 20 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وتركزت حملة الاعتقالات في بلدة سلواد شرقي رام الله، حيث اعتقلت 13 شابا بعد دهم بيوتهم، كما اعتقلت شابا من قرية بينين شرقي رام الله.

واقتحمت منزل رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، وسلمته بلاغا لابنه لتسليم نفسه، وعاثت خرابا في المنزل. كذلك اقتحمت أيضا نادي سلواد الرياضي بعد تحطيم أبوابه.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة جبع في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، واعتقلت شابين، واقتحمت محلا لتصليح السيارات وحطمت زجاج بعض المركبات بداخله.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام عدة مناطق في مدينة نابلس، واعتقلت 6 شبان بينهم شقيقان وأسرى محررون.

ونقلت قوات الاحتلال جميع المعتقلين إلى مراكز التوقيف للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بمقاومة الاحتلال.

وكان مستوطنون هاجموا أمس الاثنين قريتي عوريف وبورين جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية، وقاموا بإتلاف ممتلكات للفلسطينيين، وأحرقوا 3 سيارات في بلدة بورين، كما أحرقوا سيارة وهاجموا منزلا بالحجارة في بلدة عوريف.