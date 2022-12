روسيا تعلق على مقترح عقد "قمة للسلام" واستخبارات بريطانيا تكشف معطيات جديدة لمسار المعارك

أعلنت روسيا رفضها إجراء مفاوضات سلام بشروط أوكرانيا، في حين حذرت كييف من إمكانية شن موسكو هجوما واسعا ليلة رأس السنة الجديدة، بينما كشفت الاستخبارات البريطانية عن معطيات جديدة بشأن جبهات القتال في الشرق الأوكراني.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض في ظل ظروف معينة من كييف "لم نتبع شروط الآخرين قط، ركزنا فقط على ظروفنا، وعلى التفكير السليم"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ويأتي تصريح المتحدث الروسي بعد يوم واحد على تصريحات لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قال فيها إن كييف ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير/شباط المقبل، مضيفا "يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل".

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أضاف كوليبا أن جميع الحروب تنتهي بطريقة دبلوماسية وتكون نتيجة للتطورات في ميدان المعارك والحوار على طاولة المفاوضات، حسب تعبيره. وأشار أيضا إلى أن الدبلوماسية تلعب دورا مهما في إنهاء الصراع.

Kyiv wants to hold a peace summit at the UN in the coming months, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba told AP.

According to him, the Ukrainian government would like to hold the summit by the end of February, and the chairman should be UN Secretary-General António Guterres. pic.twitter.com/Ah1CTcGvIY

— NEXTA (@nexta_tv) December 26, 2022