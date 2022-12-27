روسيا تعلق على مقترح عقد "قمة للسلام" واستخبارات بريطانيا تكشف معطيات جديدة لمسار المعارك

أعلنت روسيا رفضها إجراء مفاوضات سلام بشروط أوكرانيا، في حين حذرت كييف من إمكانية شن موسكو هجوما واسعا ليلة رأس السنة الجديدة، بينما كشفت الاستخبارات البريطانية عن معطيات جديدة بشأن جبهات القتال في الشرق الأوكراني.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض في ظل ظروف معينة من كييف "لم نتبع شروط الآخرين قط، ركزنا فقط على ظروفنا، وعلى التفكير السليم"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ويأتي تصريح المتحدث الروسي بعد يوم واحد على تصريحات لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قال فيها إن كييف ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير/شباط المقبل، مضيفا "يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل".

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أضاف كوليبا أن جميع الحروب تنتهي بطريقة دبلوماسية وتكون نتيجة للتطورات في ميدان المعارك والحوار على طاولة المفاوضات، حسب تعبيره. وأشار أيضا إلى أن الدبلوماسية تلعب دورا مهما في إنهاء الصراع.

Kyiv wants to hold a peace summit at the UN in the coming months, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba told AP. According to him, the Ukrainian government would like to hold the summit by the end of February, and the chairman should be UN Secretary-General António Guterres. pic.twitter.com/Ah1CTcGvIY — NEXTA (@nexta_tv) December 26, 2022

تصريحات لافروف بشأن التفاوض

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مقترحات موسكو بشأن "نزع السلاح" و"القضاء على النزعة النازية" في أوكرانيا معروفة تماما لدى كييف.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن لافروف دعوته السلطات الأوكرانية إلى "التحرك للقضاء على التهديدات لأمن روسيا، وإلا فإن الجيش الروسي هو الذي سيحسم الأمر"، وفق تعبيره.

وكان لافروف قد قال في وقت سابق إن قدرة الغرب على قيادة الاقتصاد العالمي تتقلص بشكل كبير ما سيضطره في نهاية المطاف إلى التفاوض مع روسيا "شاء ذلك أم أبى".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن استعداد بلاده للاتفاق مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا على "حلول مقبولة"، لكنهم يرفضون ذلك.

وترغب روسيا في التفاوض على أساس الوضع الحالي والأمر الواقع وتعتبر المناطق التي سيطرت عليها بهجومها الأخير منذ فبراير/شباط الماضي أراضي روسية، في حين تطالب كييف بالانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية "المحتلة" كشرط مسبق للقمة.





رد أوكراني على تصريحات لافروف

وردا على تصريحات لافروف، قال ميخائيل بودولياك المستشار في الرئاسة الأوكرانية إن تهديدات لافروف والتعبئة العسكرية والعقود السرية التي تبرمها روسيا مع إيران لن يساعدها على مواجهة الواقع، على حد وصفه.

وأضاف أن بلاده ستواصل نزع سلاح روسيا، وستطرد القوات الروسية من كامل الأراضي الأوكرانية، داعيا موسكو إلى انتظار النهاية بصمت، على حد قوله.

وفي تصعيد آخر، قال أندريه يرماك مستشار الرئيس الأوكراني إن أحداثا مهمة تنتظر أوكرانيا في العام المقبل وتدفعها إلى عدم الاسترخاء وإن الهدف الأساسي اليوم بالنسبة لكييف هو استعادة كامل الأراضي الأوكرانية لا سيما شبه جزيرة القرم.

تحذير من هجوم روسي واسع

في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو إن روسيا قد تستخدم القذائف وصواريخ كروز في هجوم واسع النطاق ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة التي توافق السبت المقبل.

وفي تصريحات للتلفزيون الأوكراني، أضاف جالوشينكو أن "الروس لم يوقفوا الهجمات على شبكة الطاقة لدينا، وبما أنهم يستهدفون تواريخ معينة، فقد يكون العام الجديد أحد تلك التواريخ التي سيحاولون فيها إلحاق الضرر بشبكة الطاقة لدينا".

وقال إنه "جاري العمل على إصلاح الشبكة في الوقت الراهن على وجه السرعة، لتمكين الأوكرانيين من الاحتفال بالعام الجديد دون انقطاعات، ولكن هذا لن يكون ممكنا حال وقوع هجمات روسية جديدة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح مؤخرا بأن جميع محطات الطاقة في بلاده تضررت أو دمرت من قبل الروس، فيما أرسلت ألمانيا والإمارات مولدات للكهرباء إلى أوكرانيا لتفادي النقص في مصادر الكهرباء.





كما قال زيلينسكي، في خطابه اليومي المصور مساء الاثنين، إن نحو 9 ملايين أوكراني باتوا بلا كهرباء جراء الضربات الروسية على البنية التحتية في البلاد، محذرا من أن القوات الروسية ستهاجم شبكة الكهرباء بأوكرانيا مجددا.

وأوضح أن الروس يضغطون بكل إمكانياتهم ومواردهم في إقليم دونباس شرقي البلاد، لتحقيق ما وصفه ببعض التقدم في تلك الجبهات، مؤكدا أن الوضع في باخموت وكريمينا ومناطق أخرى في الإقليم "صعب ومؤلم"، ويتطلب أقصى قدر من القوة والتركيز.

صد هجمات روسية في باخموت

ميدانيا، قالت استخبارات وزارة الدفاع البريطانية إنه خلال الـ48 ساعة الماضية، ظل القتال في أوكرانيا يتركز حول قطاع باخموت في دونيتسك، وبالقرب من سفاتوف في لوغانسك، حيث تواصل روسيا شن هجمات متكررة على نطاق صغير في هذه المناطق.

وإلى الشمال، تجري قطاعات من دبابات الحرس الأول في الجيش الروسي التي تم نشرها مؤخرا في بيلاروسيا تدريبات تسبق إعادة الانتشار، لكن من غير المرجح أن تكون لديها وحدات الدعم اللازمة لجعلها جاهزة للقتال، حسب الاستخبارات البريطانية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قوات الجيش صدت عدة هجمات روسية في المنطقة المحيطة بمدينة باخموت المتنازع عليها في إقليم دونيتسك الواقع شرقي البلاد.

وقالت هيئة الأركان أيضا إن المدفعية الأوكرانية قصفت القوات الروسية في قرية بولوفينكينو في إقليم لوغانسك المجاور، مما أسفر عن مقتل أو إصابة نحو 150 مقاتلاً روسيًّا.

وقال التقرير إن ضربات مدفعية مماثلة استهدفت جنودا روسيين في إقليم خيرسون في الجنوب، أسفرت عن مقتل نحو 50 جنديا وإصابة 100 آخرين.

وفي محور دونيتسك، واصلت القوات الروسية هجماتها، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 40 عسكريًّا أوكرانيًّا في هجمات لقواتها على المحور الجنوبي من مدينة دونيتسك.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت ورشا لإصلاح أسلحة الجيش الأوكراني في مدينة كراماتورسك شرقي إقليم دونباس، وأضاف أن إجمالي خسائر أوكرانيا خلال يوم واحد بلغ نحو 100 عسكري، مع تدمير آليات عدة.